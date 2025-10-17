4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) Venedik'te — 'Osmanlı Akdeniz' teması

4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) Venedik'te başladı

4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), İtalya'nın Venedik kentinde bugün başladı. Kongre, "Osmanlı Akdeniz" temasıyla Ca' Foscari Üniversitesi ev sahipliğinde ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Açılış ve ev sahipliği

Kongre, Osmanlı tarihi alanında çalışmalar yapan 16 ülkeden 200'ün üzerinde akademisyeni bir araya getiriyor. İlk kongre 2015'te Sakarya'da, ikincisi 2018'de Tiran'da, üçüncüsü 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

Açılışı, Osmanlı kentleri, Levant şehirleri ve hanedan kültürü üzerine eserleriyle tanınan İngiliz tarihçi Philip Mansel ve Osmanlı–İtalya edebi ve kültürel ilişkileri alanında öncü çalışmalarıyla bilinen Türk akademisyen Nevin Özkan yaptı. Açılışa Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de katıldı.

Açılış töreninde kanun virtüözü Atilla Akıntürk, Osmanlı sultanlarının bestelerinden oluşan bir kanun dinletisi sundu; konuklara baklava ve akide şekeri ikram edildi.

Prof. Dr. Arif Bilgin'in değerlendirmesi

Sağlık sorunları nedeniyle Venedik'teki kongreye katılamayan OSARK Genel Başkanı Prof. Dr. Arif Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada OSARK'ın amaçlarını ve kongrenin önemini vurguladı. Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

"Her üç yılda bir, biri Türkiye'de, diğeri Osmanlı ile tarihsel bağları olan bir ülkede düzenlediğimiz OSARK, Osmanlı çalışmalarını evrensel düzeyde tartışmaya açarken aynı zamanda bu coğrafyadaki toplumların ortak tarih bilincini güçlendirmeyi hedefliyor."

"Bu yıl Venedik'te buluşacak olan akademisyenlerin katkısıyla, hem yeni araştırma işbirlikleri doğacağına hem de Osmanlı araştırmalarının geleceğine dair daha kapsayıcı bir perspektif gelişeceğine inanıyoruz."

Bilgin, Venedik'in ev sahipliğinin sembolik ve bilimsel önemine de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Osmanlı-Venedik ilişkileri, yüzyıllar boyunca sadece siyasal rekabeti değil, aynı zamanda karşılıklı kültürel, ticari ve entelektüel etkileşimi de temsil etti. Biz bu kongreyle, geçmişte kimi zaman çatışma, kimi zaman işbirliği içinde yürüyen ve Akdeniz dünyasının ortak hafızasında derin izler bırakan bu iki medeniyet arasındaki çok yönlü ilişkileri yeniden değerlendirmek istiyoruz."

OSARK 2025'in ana temasına dair Bilgin'in ifadeleri şöyle devam etti:

"Akdeniz, Osmanlı tarihinin sadece coğrafi bir uzantısı değil, aynı zamanda siyasal, ekonomik ve kültürel etkileşimin merkezidir. Akdeniz’i anlamak, Osmanlı dünyanın ticaret ağlarını, denizcilik politikalarını, şehir kültürünü ve çok katmanlı kimliğini anlamaktır. Osmanlı Akdeniz'i temasıyla, imparatorluğun farklı sahil kentlerinde İstanbul’dan Selanik’e, İskenderiye’den Dubrovnik'e kadar ortaya çıkan karşılaşma ve etkileşim biçimlerini yeniden düşünmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, deniz tarihi, liman kentleri, göç hareketleri, diplomasi, sanat, mutfak kültürü ve mimari miras gibi konuların bütüncül biçimde ele alınmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla bu tema, yalnızca tarihsel bir alanı değil, aynı zamanda Osmanlı’nın Akdeniz üzerinden kurduğu çok yönlü medeniyet ağını da görünür kılmayı amaçlamaktadır."

Kongre eş başkanlarının görüşleri

OSARK 2025 Dönem Eş Başkanı Doç. Dr. Zahit Atçıl, Sakarya, Tiran ve İstanbul'un ardından Venedik'te bir araya gelmenin kongrenin uluslararası akademik camiada kökleştiğini gösterdiğini belirtti ve şöyle dedi:

"Farklı coğrafyalardan araştırmacıların Venedik’te bir araya gelmesi, Osmanlı dünyasının denizlerle kurduğu ilişkileri yeni bir gözle değerlendirmemize imkan veriyor."

Doç. Dr. Vera Costantini ise Venedik'in bu temayı tartışmak için doğal bir mekan olduğunu vurgulayarak sözlerini şu şekilde ifade etti:

"Kongremiz, Akdeniz’in çok kültürlü geçmişini farklı disiplinlerden bakışlarla yeniden düşünmeye davet ediyor. Osmanlı tarihi çalışmaları bu tür diyaloglar sayesinde yeni ufuklar kazanıyor. Venedik’te gerçekleşen bu buluşmanın, gelecekteki Osmanlı araştırmalarına ilham vereceğine inanıyoruz."

Kongre programı ve hedefler

"Osmanlı Akdeniz" temasıyla düzenlenen kongre, 19 Ekim'e kadar sürecek. Oturumlarda, imparatorluğun Akdeniz havzasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri; deniz tarihi, liman kentleri, göç hareketleri, diplomasi, sanat, mutfak kültürü ve mimari miras gibi konular ele alınacak.

OSARK'ın rolü

OSARK, disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek yenilikçi araştırmaların paylaşılmasına, derinlikli akademik tartışmalara ve uluslararası işbirliklerine zemin sağlayan saygın bir platform olarak öne çıkıyor. Kongre, Osmanlı mirasını bütüncül bir bakışla yeniden değerlendirmeyi ve bu alandaki bilimsel çalışmalara yön vermeyi amaçlıyor.

