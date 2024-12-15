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4 Yaşında Satranç Öğrenen Gülenay Aydın, 200'ün Üzerinde Madalya Kazandı

Gülenay Aydın, 4 yaşında bilgisayarda öğrenip, 200'den fazla madalya kazanarak 'kadın uluslararası usta' unvanına sahip oldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:35
4 Yaşında Satranç Öğrenen Gülenay Aydın, 200'ün Üzerinde Madalya Kazandı

4 Yaşında Bilgisayarın Başında Satranç Öğrenmeye Başladı

Henüz 4 yaşındayken bilgisayar sayesinde satranç oyununu öğrenen Gülenay Aydın, 200'den fazla madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Genç yaşta, kadın uluslararası usta (WIM) unvanını elde eden milli sporcu, şimdi kadın büyükusta olmayı hedefliyor.

Satranç Yeteneğini Erken Keşfetti

Gülenay, ailesinden habersiz olarak bilgisayar başında satrancı keşfetti ve bu oyuna olan sevgisi sayesinde temel kurallarını hızla öğrendi. Ailesi, kızlarının satranç yeteneğini, anaokulundaki öğretmenin "kızınız satranç biliyor" demesiyle öğrendi. Öğretmenin tavsiyesi üzerine profesyonel destek alan Gülenay, 7 yaşında yarışmalara katılmaya başladı.

Başarıları ve Öne Çıkan Turnuvalar

Milletimizin genç yeteneği Aydın, 11 yıllık kariyerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 200'ün üzerinde madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılı itibarıyla Fransa'daki 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'ndaki başarılı performansı ile uluslararası kadın usta unvanı ve kadın büyükusta unvanının ilk normunu aldı.

Hedefleri ve Motivasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık eğitimi alan 18 yaşındaki Gülenay, satranç oynarken duyduğu heyecanı şu şekilde ifade etti: "Satranç oynamak beni mutlu ediyor. Her maçta karşınızda yeni bir konum var ve neler olacağı hiç belli değil." Sürekli olarak yeni pozisyonları analiz ettiğini ve karşılaştığı ilginç durumların kendisi için eğlenceli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Ailesinin Desteği

Anne Tolunay Ertan, kızının milli takıma 9 yaşında girdiğini ve onunla gurur duyduğunu ifade etti. Ertan, "Gülenay, zorlukları aşmayı seviyor. Arkadaşlarımız ve tanıdıklarımız onu 'The Queen's Gambit' dizisindeki Beth Harmon'a benzetiyorlar." dedi. Ayrıca, Gülenay'ın antrenmanlar ve turnuvalar için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek sponsor desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda oynayarak öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalya ve kadın...

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda oynayarak öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalya ve kadın uluslararası usta (WIM) ünvanı alan milli sporcu Gülenay Aydın, kadın büyükusta olmak istiyor.

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda oynayarak öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalya ve kadın...

Henüz 4 yaşındayken bilgisayarda oynayarak öğrendiği satrançta 200'ü aşkın madalya ve kadın uluslararası usta (WIM) ünvanı alan milli sporcu Gülenay Aydın, kadın büyükusta olmak istiyor.

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