4 Yaşındaki Ahsen Can, Kumbarasındaki 1700 Lirayı Gazze'ye Bağışladı

Batman'da 4 yaşındaki Ahsen Can, 4 ayda biriktirdiği 1700 lirayı Batman İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:14
Küçük bağış, büyük vicdan

Batman'da yaşayan 4 yaşındaki Ahsen Can, kumbarasında 4 ay boyunca biriktirdiği 1700 lirayı Gazze'ye yardım amaçlı bağışladı.

Hilal Mahallesi'nde ikamet eden Can, biriktirdiği parayı iletmek için babasıyla birlikte Batman İHH İnsani Yardım Derneği'ne başvurdu.

Ahsen, kumbarasındaki parayı dernek üyesi Süleyman Önder'e teslim etti.

Süleyman Önder yaptığı açıklamada: "Küçük kızımızın bu davranışı hepimizi mutlu etti. Dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edilen ve soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizin 7'den 70'e Türk halkı olarak yanlarındayız. Ahsen kızımızın, bu güzel davranışı umuyoruz ki örnek olur."

Batman'da yaşayan 4 yaşındaki Ahsen Can, kumbarasında biriktirdiği harçlığını Gazze için bağışladı.

