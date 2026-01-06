41 Genç Programı'nda 10. Dönem Sona Erdi: Yapay Zeka ve Biyomühendislik Eğitimleri

Gebze Belediyesi'nin 41 Genç Programı 10. dönemi tamamlandı; öğrenciler yapay zeka, biyomühendislik ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitim alıp sertifika aldı.

41 Genç Programı'nda 10. Dönem Sertifika Töreni

Gebze Belediyesi’nin gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen 41 Genç Programında 10. dönem tamamlandı. Düzenlenen törende öğrenciler sertifikalarını aldı ve aynı etkinlikte 11. dönem öğrencileri tanıtılarak iki dönem katılımcıları bir araya getirildi.

Eğitim başlıkları ve iş birliği

Öğrenciler, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde; depreme dayanıklı şehirler, yapay zeka, biyomühendislik, nanoteknoloji, uçak mühendisliği ve siber güvenlik gibi geleceğe yön veren konularda bilgi edindi.

Seminerler, proje yazımı ve sosyal etkinlikler

Program süresince projenin mentörlerinden Psikolojik Danışman Şehriban Uyumaz tarafından 8 farklı konu başlığında seminerler düzenlendi. Öğrenciler eş zamanlı olarak 8 hafta boyunca proje yazma eğitimi alıp kendi projelerini hazırladı. Süreç; kültür gezileri ve gençlik kampı ile tamamlanarak katılımcıların sosyal gelişimine katkı sağlandı.

"Toplumda liderlere ihtiyaç var"

Sertifika töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "41 Genç Projesi ile amacımız; düşünen, üreten, sorgulayan ve geleceğe yön verebilen gençler yetiştirmek. Bizim gençlerimiz dijital köle olmamalı. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan onun üreticisi olmalı. Bizler dünyanın bu gidişatına sizlerle beraber itiraz ediyoruz. Bu ülkenin lider arayışına sizleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü toplumda liderlere ihtiyaç var. Bu nokta da 41 Genç Gebze’nin boşluğunu dolduracak. Sizler seçilmiş gençlerimizsiniz. Sizlere bu ülkenin ihtiyacı var. Yarın bu ülkenin yönetiminde sizler olacaksınız ve bu ülkenin yarınları sizlerin ellerinde" ifadelerini kullandı.

