Sağlık-Sen İdil'de Üyeleriyle Kahvaltıda Buluştu

Sağlık-Sen İdil temsilciliğinin kahvaltı programında üyeler buluştu; Anmal ve Abay, özlük hakları ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:08
Şırnak Şube Başkanı Anmal: Özlük Hakları ve Sorunların Çözümünde Kararlıyız

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında üyeler bir araya geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, programda yaptığı konuşmada sendikanın sağlık ve sosyal hizmet kolunda genel yetkili olarak çalıştığını ve çalışanların özlük haklarını güvence altına alacak sürdürülebilir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Anmal, "Bu anlamda Şırnak genelinde görev yapan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarından, banka promosyonlarına ve çalışma şartlarında yaşadıkları sorunları çözmeye ve bu sorunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sağlık-Sen İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi Mehmet Abay, taşrada görev yapan sağlık çalışanlarının birlik ve beraberlik içinde bu tür etkinliklerle hasret giderdiğini söyleyerek, yeni yılın ilk programına katılanlara teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

