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46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Konferansı Fransa'da Sona Erdi

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Konferansı, enerji çözümleri üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 22:13
46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Konferansı Fransa'da Sona Erdi

Fransa'da 46. IAEE Konferansı Tamamlandı

Fransa’nın başkenti Paris, 15 Haziran’da başlayan 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Konferansına ev sahipliği yaptı. Kongre Sarayı’nda gerçekleşen konferans, kapanış oturumu ile sona erdi.

Sürdürülebilir Enerji Çözümleri Üzerine Tartışmalar

Kapanış oturumunun moderatörlüğünü üstlenen Christophe Bonnery, katılımcılar arasında IAEE Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida, Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Rice Üniversitesi Profesörü Peter Hartley, Şili Papalık Katolik Üniversitesi Profesörü ve eski Enerji Bakanı Ricardo Raineri ile Japonya’daki Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yukari Yamashita da yer aldı.

Güney Amerika'nın Enerji Potansiyeli

IAEE Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida, Güney Amerika’nın enerji kaynaklarını değerlendirerek, “Bu bölge, fosil ve yenilenebilir enerji açısından önemli kaynaklara sahip. Ancak, enerji sistemleri ve politikaları açısından her ülke farklılıklar göstermektedir” dedi. Fagundes de Almeida, bölgedeki politika ve finans sorunlarının aşılması durumunda, Güney Amerika’nın küresel enerji pazarındaki rolünün değişebileceğini vurguladı.

Enerji Finansmanına Önemli Vurgu

Prof. Dr. Kumbaroğlu, enerji finansmanının önemine dikkat çekerek, karbon vergisi gibi ekonomik araçların uygulanması sırasında yaşanan olumsuz tepkileri ele aldı. Kumbaroğlu, enerji finansmanında uygulanacak politikalar açısından alternatif çözümler üzerinde düşünmenin kritik olduğunu belirtti.

Ayrıca, güncel olayların enerji üzerindeki etkilerinin konferansa dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Kumbaroğlu, konferans sonuçlarının uygulamada dikkate alınması için karar alıcılar ile paylaşılmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Kumbaroğlu, önümüzdeki 4-6 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte ise Anadolu Ajansı'nın yer alacağını duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE)...

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Konferansı sona erdi. Konferansa, eski Şili Enerji Bakanı Ricardo Raineri (sağda), Japonya’da Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yukari Yamashita (sağ 2), Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu (ortada), Rice Üniversitesi Profesörü Peter Hartley (sol 2) ve Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida (solda) katıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE)...

Fransa’nın başkenti Paris’in ev sahipliği yaptığı 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Konferansı sona erdi. Konferansa, eski Şili Enerji Bakanı Ricardo Raineri (sağda), Japonya’da Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yukari Yamashita (sağ 2), Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu (ortada), Rice Üniversitesi Profesörü Peter Hartley (sol 2) ve Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida (solda) katıldı.

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