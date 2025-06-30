DOLAR
39,77 0,45%
EURO
46,62 0,92%
ALTIN
4.201,2 -0,09%
BITCOIN
4.280.444,8 -0,16%

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Türkiye genelinde 47 ilde ormanlık alanlara girişler süresiz yasaklandı. Ekim ayına kadar yürürlükte olacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 13:05
47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Orman Giriş Yasakları Türkiye Genelinde Başladı

Türkiye, yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yükselen rüzgarlarla birlikte önemli bir tehlikeyle karşı karşıya. Orman yangınları riski, en üst seviyeye ulaştığı için, ülke genelinde tam 47 ilde ormanlık alanlara girişler, valilik kararlarıyla süresiz olarak yasaklandı. Bu yasak, geçmişte yaşanan felaketlerin tekrar yaşanmaması adına alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Yasakların Kapsamı ve Uygulama Tarihleri

Yaz aylarının etkisiyle birlikte, yetkililer önlemleri artırma kararı aldı. Yangın riskini minimize etmek amacıyla orman giriş yasaklarının uygulanacağı tarihler ve iller ise şu şekildedir:

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Marmara Bölgesi

  • İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
  • Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
  • Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
  • Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
  • Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
  • Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
  • Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
  • Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
  • Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

Ege Bölgesi

  • Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
  • İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
  • Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
  • Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Akdeniz Bölgesi

  • Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
  • Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
  • Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
  • Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
  • Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
  • Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
  • Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
  • Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül
  • Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

  • Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
  • Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
  • Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
  • Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
  • Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
  • Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
  • Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
  • Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
  • Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
  • Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

  • Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
  • Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
  • Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
  • Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
  • Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İstanbul'daki Kontrol Altındaki Piknik Alanları

İstanbul Valiliği, yasak kapsamından muaf olan bazı tabiat parkları ve mesire alanlarını belirledi. Bu alanlarda mangal ve semaver yakmak yasak olsa da, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmeleri mümkün. İşte o alanlar:

  • Polonezköy Tabiat Parkı
  • Parkorman Tabiat Parkı
  • Avcıkoru Tabiat Parkı
  • Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Fatih Çeşmesi, Kirazlıbent, Kömürcübent ve Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkları
  • Ayvatbendi Tabiat Parkı
  • Büyükada ve Değirmenburnu Tabiat Parkları
  • Elmasburnu ve Mihrabat Tabiat Parkları
  • Göktürk Göleti Tabiat Parkı
  • Şamlar ve Çilingoz Tabiat Parkları

Yetkililerin aldığı bu kararlar, ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
3
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!