47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Orman Giriş Yasakları Türkiye Genelinde Başladı
Türkiye, yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yükselen rüzgarlarla birlikte önemli bir tehlikeyle karşı karşıya. Orman yangınları riski, en üst seviyeye ulaştığı için, ülke genelinde tam 47 ilde ormanlık alanlara girişler, valilik kararlarıyla süresiz olarak yasaklandı. Bu yasak, geçmişte yaşanan felaketlerin tekrar yaşanmaması adına alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.
Yasakların Kapsamı ve Uygulama Tarihleri
Yaz aylarının etkisiyle birlikte, yetkililer önlemleri artırma kararı aldı. Yangın riskini minimize etmek amacıyla orman giriş yasaklarının uygulanacağı tarihler ve iller ise şu şekildedir:
Marmara Bölgesi
- İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
- Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
- Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
- Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
- Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
- Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
- Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
Ege Bölgesi
- Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
- Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
- Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Akdeniz Bölgesi
- Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
- Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
- Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
- Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
- Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
- Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
- Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
- Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül
- Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Karadeniz Bölgesi
- Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
- Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
- Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
- Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
- Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
- Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
- Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
- Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
- Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
- Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
- Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
- Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
- Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
- Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
- Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
- Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
İstanbul'daki Kontrol Altındaki Piknik Alanları
İstanbul Valiliği, yasak kapsamından muaf olan bazı tabiat parkları ve mesire alanlarını belirledi. Bu alanlarda mangal ve semaver yakmak yasak olsa da, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmeleri mümkün. İşte o alanlar:
- Polonezköy Tabiat Parkı
- Parkorman Tabiat Parkı
- Avcıkoru Tabiat Parkı
- Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Fatih Çeşmesi, Kirazlıbent, Kömürcübent ve Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkları
- Ayvatbendi Tabiat Parkı
- Büyükada ve Değirmenburnu Tabiat Parkları
- Elmasburnu ve Mihrabat Tabiat Parkları
- Göktürk Göleti Tabiat Parkı
- Şamlar ve Çilingoz Tabiat Parkları
Yetkililerin aldığı bu kararlar, ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyor.