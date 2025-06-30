47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Orman Giriş Yasakları Türkiye Genelinde Başladı

Türkiye, yaz aylarının kavurucu sıcaklıkları ve yükselen rüzgarlarla birlikte önemli bir tehlikeyle karşı karşıya. Orman yangınları riski, en üst seviyeye ulaştığı için, ülke genelinde tam 47 ilde ormanlık alanlara girişler, valilik kararlarıyla süresiz olarak yasaklandı. Bu yasak, geçmişte yaşanan felaketlerin tekrar yaşanmaması adına alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Yasakların Kapsamı ve Uygulama Tarihleri

Yaz aylarının etkisiyle birlikte, yetkililer önlemleri artırma kararı aldı. Yangın riskini minimize etmek amacıyla orman giriş yasaklarının uygulanacağı tarihler ve iller ise şu şekildedir:

Marmara Bölgesi

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

Ege Bölgesi

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İstanbul'daki Kontrol Altındaki Piknik Alanları

İstanbul Valiliği, yasak kapsamından muaf olan bazı tabiat parkları ve mesire alanlarını belirledi. Bu alanlarda mangal ve semaver yakmak yasak olsa da, ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmeleri mümkün. İşte o alanlar:

Polonezköy Tabiat Parkı

Parkorman Tabiat Parkı

Avcıkoru Tabiat Parkı

Belgrad Ormanı'ndaki Bentler, Neşetsuyu, Fatih Çeşmesi, Kirazlıbent, Kömürcübent ve Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkları

Ayvatbendi Tabiat Parkı

Büyükada ve Değirmenburnu Tabiat Parkları

Elmasburnu ve Mihrabat Tabiat Parkları

Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Şamlar ve Çilingoz Tabiat Parkları

Yetkililerin aldığı bu kararlar, ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyor.