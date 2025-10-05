5 Ekim 2025 Gündemi: Özel'in Bolu Programı, Gazze Gelişmeleri ve Spor Takvimi

5 Ekim 2025 Gündemi

Anadolu Ajansı • Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

GÜNDEM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da düzenlenecek törene katılacak. Program kapsamında Bolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziyeevi açılışı gerçekleştirilecek. (Bolu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA • YÜRÜTME • SİYASET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek. (İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA • DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

Ankara Filistin Dayanışma Platformu'na mensup sivil toplum kuruluşları, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Melike Hatun Camisi'nde bir araya gelerek "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenleyecek. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası; Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Gaziantep FK, Göztepe-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/14.30/17.00/İzmir/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftası; SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor, Özbelsan Sivasspor-Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/13.30/Sivas/Iğdır/16.00/Muğla/19.00) (Fotoğraflı)

Nesine 2. Lig'in 7. haftasında Kırmızı Grup müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

Nesine 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları tamamlanacak; derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe ArsaVev, İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket, Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes müsabakaları oynanacak. (İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası; Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak. (Kocaeli/14.00/Çanakkale/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasına 3 maçla devam edilecek.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Üsküdar Belediyespor, Polonya'nın KPR Gminy ekibini konuk edecek. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. (Eskişehir/17.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on sekizinci ayağı Singapur Grand Prix'i gerçekleştirilecek. (Singapur/15.00) (Fotoğraflı)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.