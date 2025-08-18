5 İlde Organize Suç Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı, 26'sı Tutuklandı

5 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını ve 26'sının tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, gelişmeyi Next Sosyal hesabından paylaştı.

Operasyonlar kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucu, şüpheliler hakkında çeşitli illerde farklı suçlamalarla işlem başlatıldı. Şüphelilerin hakkında başlatılan soruşturmalarda; Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de ise '6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve silah kaçakçılığı' suçlarının işlendiği şüpheleri yer alıyor.

Yerlikaya operasyonlara ilişkin şu ifadeleri paylaştı: "1 milyar 200 milyon lira hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, tutuklanan 26 şüpheliye ait 1 milyar 200 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi ve söz konusu şahısların banka hesaplarına tedbir kararı uygulandı.

Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını kutladı. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.