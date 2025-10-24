5. Karabük Bisiklet Festivali Yenice'de: 70 Bisikletsever 42 km Pedal Çevirecek

Karabük Bisiklet Derneği'nin düzenlediği 5. Karabük Bisiklet Festivali'nde 12 ilden 70 katılımcı, Yenice parkurlarında sonbaharın renkleriyle pedal çevirecek.

5. Karabük Bisiklet Festivali Yenice'de başladı

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen 5. Karabük Bisiklet Festivali, Yenice'de başladı. Festivale Türkiye'nin 12 ilinden 70 bisikletsever katılıyor.

Festival detayları

Yenice ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, Ihlamur Teras ve Göktepe Yaylası'nı kapsayan parkurda 42 kilometre pedal çevirdi. Yarının parkuru ise Ihlamur Teras ve Şeker Kanyonu'nu kapsayarak 38 kilometre olarak planlandı. Organizasyonda pazar günü yürüyüş etkinliği de yer alıyor.

Festival, katılımcılara sonbaharın renkleri arasında doğayı keşfetme fırsatı sunuyor ve etkinlik 26 Ekim tarihinde sona erecek.

Yerel yetkililer ve organizatörlerin açıklamaları

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, etkinliklere verdikleri desteği vurgulayarak, 'Türkiye'de hangi etkinliği yapmak isteyen kulüp ya da birliktelik varsa gelsin, Yenice'de hem Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını hem de güzel misafirperverliği görsün ve yaşasın istiyoruz.' dedi.

Karabük Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydoğdu ise bisiklet turizmini geliştirmek amacıyla bu tür faaliyetlerin süreceğini belirtti. Aydoğdu, 'Bugün 42 kilometrelik, yarın da 38 kilometrelik parkurlarımız var; pazar günü ise yürüyüş yapacağız.' ifadelerini kullandı. Aydoğdu ayrıca festivalin özellikle sonbahar mevsiminde düzenlenmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı: 'Sonbahar sanattır. O sanatın en güzel örneklerini Yenice'de görüyoruz. Doğanın bütün renklerini bir arada görebileceğimiz bir mevsim.'

Katılımcı görüşleri

Eskişehir'den katılan Deniz Kılıç, Yenice'ye ilk gelişi olduğunu belirterek, 'Burası benim hayalimdi açıkçası. Böyle bir fırsat verdiği için Karabük Bisiklet Derneğine çok teşekkür ediyorum. Organizasyon çok güzel.' dedi.

İstanbul'dan gelen Özlem Bektaş ise Karabük'ün doğasını çok sevdiğini belirterek, 'Geçen yıl yapılan festival beni etkilemişti, bu yıl da katılmak istedim. Burada olmaktan çok mutluyum. Tüm doğa ve bisikletseverleri Yenice'ye bekliyoruz. Yenice ormanlarını görmelerini çok istiyorum. Bu mevsimde çok güzel bir tablo çiziyor.' şeklinde konuştu.

Festival, bölge tanıtımına katkı sağlamayı ve bisiklet turizmini geliştirmeyi hedefliyor.

