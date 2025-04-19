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5 Yaşındaki Hamza'nın İstiklal Marşı'na Saygı Duruşu Duygulandırdı

Pendik'te 5 yaşındaki Hamza'nın İstiklal Marşı'na saygı duruşu geçişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:25
5 Yaşındaki Hamza'nın İstiklal Marşı'na Saygı Duruşu Duygulandırdı

Pendik'te Duygulandıran Anlar

Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu'nun, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca saygı duruşuna geçmesi, izleyenleri derinden etkiledi. Kavakpınar'da dün yaşanan bu olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada viral oldu.

Anne Dilek Gündoğdu'nun Açıklamaları

Hamza'nın annesi Dilek Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun henüz okula gitmediğini, İstiklal Marşı'nı mahallede oynarken duyduğunu belirtti. Oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini ifade eden Gündoğdu, "Hamza'nın ağabeyi yakın zamanda askere gitti. Hamza da ağabeyini gördükten sonra asker olmak istediğini söylemeye başladı," dedi.

Dilek Gündoğdu, okul çıkışında Hamza'nın saygı duruşuna geçmiş olduğunu ve bu anı kendisine bir arkadaşının fotoğrafla gönderdiğini söyleyerek, "Bir anne olarak çok duygulandım," diye konuştu. Ayrıca, sosyal medyadaki yorumların kendisini çok etkilediğini, gözyaşlarını tutamadığını da belirtti.

Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu, İstiklal Marşı okunmaya...

Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca saygı duruşuna geçtiği anların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu, İstiklal Marşı okunmaya...

Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca saygı duruşuna geçtiği anların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

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