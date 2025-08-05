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50 Yıl Sonra Nikah Tazeleyen Emekli Öğretmen Çiftin Duygusal Hikayesi

Isparta'da emekli öğretmen çift, 50. yıl dönümünde yeniden nikah kıydı ve duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:58
50 Yıl Sonra Nikah Tazeleyen Emekli Öğretmen Çiftin Duygusal Hikayesi

Isparta'da Emekli Öğretmen Çift Nikah Tazeledi

Isparta'nın Gönen ilçesinde, evliliklerinin 50. yıl dönümünü kutlayan emekli öğretmen çift Gülser ve Yaşar Çetin Mutluay, özel bir nikah töreni ile yeniden hayatlarını birbirlerine bağladı.

67 yaşındaki Gülser Mutluay ve 68 yaşındaki Yaşar Çetin Mutluay, Göleteler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde düzenledikleri nikah töreni ile yarım asırlık birlikteliklerine bir kez daha "evet" dediler. Tören, çiftin aile üyeleri ve dostlarıyla birlikte gerçekleşti, anılar ve duygular paylaşıldı.

Düğün Hayalleri ve Buruk Anılar

Gülser Mutluay, AA muhabirine verdiği demeçte, bu özel tören için eşiyle birlikte hayaller kurduklarını ve yıl dönümlerini düğün gibi kutlayarak anılarını tazelemek istediklerini belirtti. "Eşim de bu düşünceme katıldı. Birlikte böyle bir şey yaptık, çok güzel oldu" şeklindeki ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Küçük yaşlarda gelin olduğunu ve annesinin yokluğunun burukluğunu yaşadığını anlatan Gülser Mutluay, o zamanki düğünlerinde içindeki hüzünle barışamadığını söyledi. "Keşke annesi de görseydi" diyerek bazı konukların düğünlerinde gözyaşı döktüğünü hatırladı. Bu sefer gülerek ve neşeyle kutlama yapmak istediğini vurguladı ve "Çok güzel oldu, gülerek kutladık" dedi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde, emekli öğretmenler Gülser ve Yaşar Çetin Mutluay çifti...

Isparta'nın Gönen ilçesinde, emekli öğretmenler Gülser ve Yaşar Çetin Mutluay çifti, evliliklerinin 50. yıl dönümünde yeniden nikah kıydırdı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde, emekli öğretmenler Gülser ve Yaşar Çetin Mutluay çifti...

Isparta'nın Gönen ilçesinde, emekli öğretmenler Gülser ve Yaşar Çetin Mutluay çifti, evliliklerinin 50. yıl dönümünde yeniden nikah kıydırdı.

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