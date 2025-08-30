DOLAR
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Yıl sonundan başlayıp üç yılda tamamlanması hedeflenen 500 bin sosyal konut projesiyle kira baskısı azaltılacak; deprem sonrası öncelik tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:29
Hükümet, fahiş kira artışlarına karşı uzun süredir planlanan yeni sosyal konut hamlesini hayata geçiriyor. Yıl sonundan itibaren başlayacak ve üç yıllık bir sürece yayılması hedeflenen proje kapsamında, ülke geneline, ağırlıklı olarak büyükşehirlere 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

Deprem Bölgesi Önceliği Tamamlanıyor

6 Şubat depremlerinin ardından tüm kaynakların afet bölgesine yönlendirilmesi nedeniyle proje ertelenmişti. Bugüne dek deprem bölgesinin yeniden imarı için 3 trilyon liranın üzerinde kaynak harcandığı açıklanırken, yapım aşamaları tamamlandıkça konut üretimi büyükşehirlere ve ülke geneline yaygınlaşacak.

Yıl sonuna kadar bölgede 453 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte, 2026 yılı başından itibaren depremin bütçe üzerindeki yükü hafifleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili olarak "Deprem yükü hafifler hafiflemez yeni bir hamle yapacağız. Kiralar aşağı doğru gelecek" dedi.

Hedef Kitle Geniş Tutuldu

Hayata geçirilecek 500 bin konutluk projede hedef kitle geniş tutuldu. Özellikle ilk defa ev sahibi olacak gençler, emekliler, dar gelirli aileler ve kamu görevlileri (memurlar) öncelikli gruplar arasında yer alıyor. Satışa sunulacak konutlar için bu kesimlere yönelik yeni finansal destek modellerinin devreye alınması bekleniyor.

Bu desteklerin düşük faizli, uzun vadeli krediler veya esnek ödeme planları gibi avantajlar içermesi öngörülüyor; amaç, hem konut sahibi olmayı kolaylaştırmak hem de kira baskısını azaltmak.

Sadece Satılık Değil, Kiralık Sosyal Konut Modeli de Geliyor

Projede sadece satılık konutlar yer almayacak; özellikle İstanbul'un her iki yakasından başlayarak büyükşehirlerde uygulanacak kiralık konut modeli ile piyasaya doğrudan müdahale edilecek. İnşa edilecek sosyal konutların belirli bir bölümü satılmayıp devlet tarafından uygun ve makul fiyatlarla kiraya verilecek.

Yetkililer, bu iki yöntemle hem konut arzını artırmayı hem de kira fiyatlarında dengelenme sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

