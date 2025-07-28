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500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

Hükümetin 500 bin sosyal konut projesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in açıklamalarıyla gündemde. Kiralar düşecek mi?

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:11
500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası

Ekonomide dar gelirli ve orta sınıfın belini büken fahiş kira ve konut fiyatlarına karşı hükümetin en büyük kozu masaya sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla milyonlarca vatandaşı umutlandıran dev bir projenin sinyalini verdi. Bakan Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, önümüzdeki 2-3 yıl içinde, özellikle büyük şehirlerde 500 bin yeni sosyal konut inşa edileceğini müjdeledi.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

Bakan Şimşek, projenin hızı ile alakalı şu sözleri söyledi: "Biz finansal olarak yetişemiyoruz, zorlanıyoruz."

Muazzam Bir Performans

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkent Kulisi programında yaptığı değerlendirmelerde, enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelenin sadece para politikalarıyla sınırlı kalmayacağını, en kritik değişkenin konut arzı olduğunu vurguladı. Bakan Kurum'un çalışmalarına özel bir parantez açan Şimşek, takdir dolu ifadeler kullandı.

Bakan Şimşek, "Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızla gidiyor, büyük bir performans var, hakkını vermek lazım," diyerek sözlerini sürdürdü ve projenin büyüklüğünü vurguladı. "Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz," ifadesini kullandı.

Kiralar ve Fiyatlar Dizginlenecek mi?

Bakan Şimşek, 500 bin konutluk bu hamlenin "ağırlıklı olarak büyük şehirlerde" yoğunlaşacağını belirtti. Bu durumun özellikle de artan kira fiyatlarını dengeleyeceği ifade edildi.

Piyasaya sürülecek yüz binlerce yeni ve uygun fiyatlı konutla birlikte, hem kiralarda hem de satış fiyatlarında fahiş artışların önüne geçilmesi ve bir gevşeme yaşanması bekleniyor.

Bakan Şimşek, konut krizinin çözümüne dair net bir vizyon ortaya koydu. Klasik ekonomi politikalarının bu sorunu tek başına çözemeyeceğinin altını çizen Şimşek, "Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım," dedi.

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