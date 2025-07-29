500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Yeni Doğum Paketi Yılbaşında Başlıyor

Çin, son yıllarda art arda yaşanan nüfus düşüşü ve rekor seviyelere gerileyen doğum oranlarına karşı yeni önlemler almaya başlamış durumda. Yılbaşından itibaren geçerli olacak yeni proje ile ailelere, her çocuk için 500 dolar tutarında bir doğum desteği sağlanacak.

Ödeme Detayları

Devlet Başkanı Şi Cinping yönetimindeki Pekin hükümeti, aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla üç yaşına kadar olan her çocuk için yıllık 3600 yuan (yaklaşık 500 ABD doları) nakit desteği vereceğini açıkladı. Daha önce eyaletler bazında uygulanan teşviklerin aksine, bu program ülke genelindeki tüm aileleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olup adil ve etkili bir dağıtım hedefliyor.

Nüfus Sorunu ve Ekonomik Analizler

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin nüfusu üç yıl üst üste azalıyor. 2023 yılında Hindistan'a 'dünyanın en kalabalık ülkesi' unvanını kaptıran Çin'de, doğum oranları da tarihsel olarak dip seviyelere gerilemiş durumda. Yüksek çocuk yetiştirme maliyetleri, kariyer kaygıları ve değişen toplumsal normlar, genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki temel engeller olarak öne çıkıyor.

Pinpoint Varlık Yönetimi'nden ekonomist Zhiwei Zhang, hükümetin mali sübvansiyonları devreye sokmasının 'cesaret verici' bir gelişme olduğunu belirtirken, bu durumun Pekin'in düşük doğurganlığın yarattığı 'ciddi meydan okuma' ile yüzleştiğini gösterdiğini ifade etti. Benzer şekilde, Capital Economics'ten Zichun Huang, bu politikayı hane halkına yapılan transferler açısından bir 'önemli kilometre taşı' olarak değerlendirdi.

Geriye Dönük Ödeme Müjdesi

Yeni programın en dikkat çekici yönlerinden biri, geriye dönük ödeme yapılacak olması. 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan tüm çocuklar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca, 2025'ten önce doğmuş ancak henüz üç yaşını doldurmamış çocuklar için de orantılı bir ödeme yapılması planlanıyor.