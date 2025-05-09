51 Yıl Sonra Bulunan Şehit Ayşe Ramadan, KKTC'de Defnedildi

Kayıp Şehit Ayşe Ramadan'ın Kalıntıları KKTC'de Defnedildi

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından düzenlenen kazılar sonucunda, 51 yıl aradan sonra kalıntıları bulunan şehit Ayşe Ramadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri törenle toprağa verildi.

Tören Detayları

Ayşe Ramadan'ın cenazesi, Baf kentinde yapılan kazılar sonucunda kimlik tespitinin ardından İsmail Sefa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığı Ortaköy Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Katılımcılar ve Anma

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KŞK'nın Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade ve birçok önemli isim katıldı. Törende saygı duruşunun ardından askerler, saygı için havaya atış yaptı.

Şehit Ailesine Takdim

Şehit Ayşe Ramadan'ın ailesine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, şehidin fotoğrafı ve tabutu örten KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrakları takdim edildi.

Kıbrıs Türkü için Anlamı

Konu hakkında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkü, bugünkü bağımsız ve onurlu yaşamını şehitlere borçludur" ifadesini kullanarak, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Ayşe Ramadan'ın Hikayesi

Ayşe Ramadan, 1974 yılında yalnızca 25 yaşındayken terör örgütü EOKA mensupları tarafından şehit edildi. 51 yıl boyunca kayıp olan Ayşe'nin kalıntıları nihayet Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazılar sonucunda bulundu ve kimlik tespiti yapıldı. Bu sürecin ardından kalıntıları KKTC'ye getirildi.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Baf kentinde yapılan kazılar neticesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, bazı milletvekilleri, şehit aileleri, muharip derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kontrolündeki Baf kentinde yapılan kazılar neticesinde bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ayşe Ramadan'ın kalıntıları, 51 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, KŞK'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, bazı milletvekilleri, şehit aileleri, muharip derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı.