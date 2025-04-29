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57. Alay'ın Destanı: Çanakkale'ye Yolculuk Belgeseli Tanıtıldı

57. Alay'ın kuruluşu ve Çanakkale'deki fedakarlıkları, belgeselle gözler önüne serildi. Belgeselin galası Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:01
57. Alay'ın Destanı: Çanakkale'ye Yolculuk Belgeseli Tanıtıldı

57. Alay'ın Kuruluşu ve Çanakkale'ye İntikali Belgeselle Anlatıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgü dolu sözleriyle anılan 57. Alay, belgeselle izleyicilerle buluştu. Bu belgesel, alayın tarihini ve fedakarlıklarını gözler önüne seriyor.

Belgeselin Detayları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah’ın akademik danışmanlığında hazırlanan belgeselin yapımcılığını Ertuğrul Sevim üstlendi. Sabah, 57. Alay hakkında doğru bilinen birçok bilgiye itiraz ederek, alayın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

57. Alay'ın Önemi

57. Alay, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 25 Nisan 1915 tarihinde Arıburnu'nda gerçekleştirdiği kritik müdahaleyle, Çanakkale Muharebeleri'nin seyrini değiştiren önemli bir birlik olarak tarihe geçmiştir. Dr. Sabah, belgeselle alayın farklı yönlerini anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Belgeselin Çekim Süreci

Belgeselin yapımcısı Ertuğrul Sevim, 57. Alay'ın kuruluş tarihlerini ve Çanakkale’ye intikal süreçlerini detaylandırdıklarını ifade etti. Sevim, belgeselin çekimlerini toplamda 7 ayda tamamladıklarını ve 3 yıldır Çanakkale'de arazide çalıştığını sözlerine ekledi. Sevim, yaz aylarında belgeselin ikinci bölümünü çekmeyi planladıklarını da duyurdu.

Gala Töreni Yıldız İsimleri Ağırladı

Belgeselin galası, geçtiğimiz günlerde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanlığı, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türk Ocakları Tekirdağ Şubesi'ne katkılarından ötürü teşekkür edildi. Belgeselin izleyicilere Türk askerlerinin cesaretini ve fedakarlıklarını aktarması umut ediliyor.

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57....

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57. Alay'ın kuruluşu, Çanakkale'ye gidişi ve fedakarlıkları, belgeselle anlatıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57....

Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57. Alay'ın kuruluşu, Çanakkale'ye gidişi ve fedakarlıkları, belgeselle anlatıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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