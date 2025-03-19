59 İlde Hava Sıcaklıkları 10 Derecenin Altına Düştü

Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 59 ilde hava sıcaklıkları 10 derecenin altına düştü.

Bugün en düşük sıcaklık, sıfırın altında 3,1 derece ile Yozgat'ta ölçülürken, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, zaman zaman şiddetini artırdı. Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak gibi illerde sıcaklık 10 derecenin altına düştü.

Söz konusu illerdeki en düşük sıcaklıklar, ilçelere göre sıfırın altında 3,1 ile 9,8 derece arasında değişiklik göstermektedir. Yozgat ile birlikte en düşük sıcaklıklar Ankara'da 0,4 derece, İstanbul'da 6,3 derece, İzmir'de ise 9,5 derece olarak kaydedilmiştir.

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.