DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.847.350,27 0,17%

Malatya'da zincirleme kaza: MAŞTİ kavşağında 2 yaralı

Malatya-Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında akşam saatlerinde üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:54
Malatya'da zincirleme kaza: MAŞTİ kavşağında 2 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: MAŞTİ kavşağında 2 yaralı

Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında akşam saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 EM 254 plakalı Opel marka otomobil, 06 AEL 176 plakalı Opel araç ve 44 AAK 461 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA: 2 YARALI

MALATYA’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA: 2 YARALI

MALATYA’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA: 2 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arifiye'de Hırdavat Dükkanı Alev Topuna Döndü
2
Guterres: Bugün Irak güven ve istikrar içinde
3
Fatih'te Hafif Ticari Araç Taksiye Çarptı: Sürücü 'Hiçbir Şey Olmamış Gibi' Yoluna Devam Etti
4
Tayland: "Kamboçya’nın Askeri İmkanlarını Etkisiz Hale Getireceğiz"
5
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak
6
Osmaniye'de 9 Tavuk Çalan Zanlı S.G. Tutuklandı
7
Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama