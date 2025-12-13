Malatya'da zincirleme kaza: MAŞTİ kavşağında 2 yaralı
Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında akşam saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazanın ayrıntıları
Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 EM 254 plakalı Opel marka otomobil, 06 AEL 176 plakalı Opel araç ve 44 AAK 461 plakalı Opel otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
