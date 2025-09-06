6 Eylül 2025 Özel Haber Gündemi: TÜBİTAK Kuantum İşbirliği, Tohum Gen Bankaları, Akıllı Ulaşım

Özel Haber Gündemi - 6 Eylül 2025

1. TÜBİTAK ve Ufuk Avrupa ülkeleri kuantuma hassas teknolojilerde ortak AR-GE yürütecek

TÜBİTAK-Ufuk Avrupa Ülkeleri Hassas Teknolojiler 2025 Çağrısı ile Türkiye ile Ufuk Avrupa ülkelerindeki kurumlar arasında işbirliğine dayalı AR-GE projeleri desteklenerek bilimsel ve teknolojik ortaklıkların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Zeynep Duyar/Ankara

2. Gen bankalarında toplam 122.750 tohum örneği korunuyor

İzmir'deki Ulusal Tohum Gen Bankasında 3.099 türe ait 59.150, Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankasında ise 1.402 türe ait 63.600 tohum örneği muhafaza altında bulunuyor. Bu yıl itibarıyla toplam 49 yerel çeşit tescil altına alındı.

Kaynak: Mehmet Can Toptaş/Ankara

3. Türkiye'de akıllı ulaşımda yeni teknoloji: LEO uydusu üzerinden canlı bağlantı

ULA K Haberleşme, kendi mühendisleri tarafından geliştirilen yerli Yol Kenarı Ünitesi ile LEO uyduları simülatörü üzerinden ilk canlı bağlantıyı gerçekleştirdi. Ünitenin, karasal bağlantının olmadığı senaryolarda doğrudan uydu üzerinden yüksek veri hızı ve düşük hata oranıyla iletişim sağlaması, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında dünya ile eş zamanlı yenilikçi uygulamalardan biri olarak öne çıktı.

Kaynak: Firdevs Bulut Kartal/Ankara (Fotoğraflı)

4. Türkiye'den çıkan "Drone Barınağı" dünya yarışmasında birinci oldu

AIROBOS, EDGE Group tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 100'ün üzerinde girişimin katıldığı yarışmada, değerlendirmeye alınan 38 proje arasından "Drone Barınağı" çözümüyle birincilik ödülünü kazandı. Otonom uçuş sistemleri, görüntü işleme ve yapay zekayı birleştiren proje, gerçek zamanlı olağan dışı durum tespiti yapıyor ve kullanıcıyı anında bilgilendiriyor.

Kaynak: Göksel Yıldırım/Ankara (Fotoğraflı-Görüntülü)

5. Hava kirliliğiyle mücadelede yerel eylem planlarının önemi

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eylem planlarının yerel sorunlara ve kaynaklara özel çözümler sunarak şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmayı amaçladığını vurguladı. Yerel yönetimlerin toplu taşıma ağlarını güçlendirerek vatandaşları çevreci ulaşım seçeneklerine yönlendirmeye çalıştığını belirtti.

Kaynak: Biriz Özbakır/İstanbul

6. Müze ve ören yerleri 5 yılda 9,4 milyar lira gelir sağladı

Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 2020-2024 döneminde müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir 9 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde satılan MüzeKart sayısı ise 15.667.007 olarak kaydedildi.

Kaynak: Mertkan Oruç/Ankara

7. Kadın girişimciler e-ticaretle küresel pazarlara ulaşıyor

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, kadınların evden başlattıkları girişimlerin mikro düzeyden makro ekonomik katkıya dönüştüğünü söyledi. ETİD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tanır ise e-ticaret sayesinde kadınların yerel değil, global çapta müşterilere ulaşabildiğini belirtti.

Kaynak: Emine Aleyna Başoğlu/İstanbul

8. YEKA yarışmaları 3,3 milyar dolarlık yatırım getirecek

Kasım ve Aralık aylarında yapılacak YEKA yarışmalarıyla 12 şehirde toplam 2.000 megavat rüzgar ve güneş kapasitesi tahsis edilecek. Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Alper Kalaycı, olarak YEKA ihale takviminin önceden belli olmasının sanayicilerin uzun vadeli plan yapmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Gülşen Çağatay/Ankara

9. Sosyologlar Prof. Dr. Şerif Mardin'in öncü çalışmalarını anlattı

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Şerif Mardin'in sosyolojiye bakışıyla ideolojik kalıpları yıkarak daha bilimsel ve objektif bir yaklaşım getirdiğini, yeni kuşak sosyologlara öncülük ettiğini ifade etti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ise Mardin'in eserlerinde entelektüel bir dert ve ufkun yansıdığını belirterek rahmetle andı.

Kaynak: Koray Taşdemir/İstanbul (Fotoğraflı-Görüntülü)

10. Beykoz'daki kaza: "Olası kastla öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis istemi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 yaşındaki motosikletli Cuma Baturhan Yıldızturan'ın servis aracı çarpması sonucu ölmesine ilişkin soruşturmada şüpheli Yiğit İsmail Göç hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı. Fezlekede, şüphelinin öngörülebilir neticeyi kabullenerek hareketini sürdürdüğü ve eylemini olası kastla gerçekleştirdiği değerlendirildi.

Kaynak: Zeynep Yeşildal/İstanbul

11. Sıcaklar varis şikayetlerini artırdı

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İlknur Günaydın, sıcak havaların varis hastalarının şikayetlerini artırdığını, poliklinik ve acil başvurularında belirgin artış görüldüğünü söyledi. Hastalara ayakları yukarı kaldırma, soğuk su uygulamaları gibi dinlenme önerileri verildi.

Kaynak: Dilhan Türker Yıldız/Ankara (Fotoğraflı-Görüntülü)

12. Fransa'da siyasi istikrarsızlık borç krizini tetikliyor

Başbakan François Bayrou’nun güven oylaması kararı sonrası artan siyasi belirsizlik, bankaların hisselerinde düşüşe yol açtı.

Kaynak: Kaan Ulu/İstanbul

13. Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri Fed'in yol haritası açısından yakından izlenecek. Fed'in yıl sonuna kadar beklentilerden daha fazla gevşeyebileceği ihtimali ve bu ay için %50 baz puan indirim olasılığı fiyatlamalara dahil oldu. Yurt içinde ise AA Finans anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin eylülde politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Kaynak: Mahmut Çil/İstanbul

14. A Milli Takım 643. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 355'i resmi, 287'si özel toplam 642 maç oynadı; 252 galibiyet, 150 beraberlik, 240 yenilgi kaydetti. Ay-yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci maçını oynayacak.

Kaynak: Hilmi Sever/İstanbul

15. Türkiye'nin İspanya'ya tek galibiyeti 1954'te

A Milli Takım, İspanya karşısında tarihteki tek galibiyetini 1954'te aldı. İki ülke arasında oynanan 11 maçın 6'sını İspanya, 1'ini Türkiye kazandı. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'ya karşı son 8 maçta galip gelemedi ve son 7 maçta sadece 1 gol atabildi.

Kaynak: Hilmi Sever/İstanbul

16. Aykut Kocaman'dan Saran'ın teklifine olumsuz yanıt

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, ülke futbolundaki sorunlu atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerine ara verdiğini ancak bu durumun kalıcı bir bırakma kararı anlamına gelmediğini belirterek, Saran'ın futbol şube sorumluluğu teklifine şu an için olumsuz yanıt verdi.

Kaynak: Süha Gür/İstanbul

