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6 Kasım 2024: Bugünün Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirve ve önemli ekonomi, spor etkinlikleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:00
6 Kasım 2024: Bugünün Gündemi

6 Kasım 2024 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yer alacak. Zirvede aile fotoğrafı çektirip, oturuma katılacak. Ayrıca, zirve bildirisinin imzalanması ve ödül törenine katılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, devlet ve hükümet başkanlarına onuruna bir resepsiyon verecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • TBBMM: İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu toplantıları yapılacak.
  • Genel Kurulda 9. Yargı Paketi görüşmeleri devam edecek.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele alacak.

(TBMM/10.30/09.30/14.00/10.00)

Ekonomi ve Finans Etkinlikleri

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Müsiad tarafından düzenlenen Siber Güç Zirvesi'nde yer alacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı AR-GE faaliyetleri araştırmasını açıklayacak.

(İstanbul/14.30 / Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

  • ABD’de 2024 başkanlık ve Kongre seçimleri ile ilgili gelişmeler izleniyor.
  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair haberler takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara; Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gündemi

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak.
  • Galatasaray, Tottenham ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
  • Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamlayacak.
  • Başakşehir, Kopenhag ile UEFA Konferans Ligi mücadelesine çıkacak.

(İstanbul/18.30; Alkmaar/19.30; Kopenhag/19.30)

Basketbol Gelişmeleri

  • BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca’yı konuk edecek.
  • FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda TOFAŞ ve Bursaspor maçlarına çıkacak.

(Ankara/19.30; Bursa/20.00; Larnaka/21.00)

Voleybol Müsabakaları

  • CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana maçlarını oynayacak.

(İstanbul/17.00/19.30/20.00)

Ayrıca, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi medya günü düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

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