6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Kahramanmaraş ve Hatay'da Yeni Binalar Yükseliyor

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

Kahramanmaraş-Tarih 6 Şubat 2023. Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler, hayatları savurdu ve birçok yapıyı yerle bir etti. Bu korkunç felakette, Ebrar Sitesi’nin 12 bloku yıkıldı ve 1074 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, yıkılan bu binaların yerinde artık ümit verici yeni bir projeye imza atılıyor. 32 bloktan oluşan ve içerisinde 678 daire ile 99 ticari alan barındıran modern bir site inşa edildi.

TOKİ ve Emlak Konut tarafından hayata geçirilen bu projede, fore kazık ve beton perde sistemi kullanılarak dairelerin inşaatı gerçekleştirildi. Yeni sitede sosyal alanlar arasında yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası ve çocuk oyun parkları bulunuyor. Dairelerin teslimatına başlanmasıyla, bölge sakinleri yeni ve güvenli yuvalarına kavuşmaya hazırlanıyor.

Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projeleri

Hatay, deprem felaketinin en fazla hasar bıraktığı illerden biri oldu ve bu süreçte 88 binden fazla yapı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu yapılar arasında, 526 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi de yer alıyor. Yıkılan 57 bloktan 43’ünün enkaza dönüştüğü bu alanda, Emlak Konut GYO tarafından kentsel dönüşüm projesi hazırlandı.

Güçlendirilmiş zemin üzerine inşa edilen ^25 bloktan oluşan yeni sitenin her birinde, 3+1 daireler var. Modern yapısıyla dikkat çeken bu yapıların hak sahipleri, ince işçiliklerin tamamlanmasının ardından yeni evlerine geçmeye başlayacaklar.

Osmaniye'de Yeniden İnşa Süreci

Osmaniye ise 6 Şubat depreminde 273 bina yıkıldı. Metin Tamer Sitesi'ndeki 14 bloktan 2'si, depremin etkisiyle yerle bir oldu ve 132 kişi hayatını kaybetti. Yıkım işlemleri tamamlanarak, bu alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Yeni projede, sağlam zemin üzerine inşa edilen 427 konut ve 88 iş yeri yer alıyor. Kaba inşaatı tamamlanan sitede ince işçilik çalışmaları sürüyor ve hak sahiplerinin mart ayında yeni evlerine geçmesi bekleniyor.