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6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Yıkılan Binaların Sorumluları Yargılanıyor

6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda önemli kararlar verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:28
6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı: Yıkılan Binaların Sorumluları Yargılanıyor

Asrın Felaketi Üzerine Yargı Süreci Başladı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler sonrasında, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yapılan yargılamalarda 75 dava karara bağlandı.

Kahramanmaraş’ta Yargılama Süreci

Kahramanmaraş’taki depremlerde gerçekleşen yıkımlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 13 bin 196 ihbar, şikâyet ve ölümlü olay incelendi. Bu süreçte 376 dava açıldı ve 23 kamu görevlisi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Beş ayrı ağır ceza mahkemesinde yürütülen yargılamalarda karara bağlanan 21 davada 32 sanık mahkum edildi. Öne çıkan davalarda, Serdarbey Apartmanı’nın müteahhidi Ali Serdar Kazancı 13 yıl 4 ay, Güneşli Kocabaş Sitesi’ndeki yıkımda 8 sanık 12 ile 14 yıl arasında ceza aldı.

Gaziantep'teki Yargılamalar

Gaziantep’teki soruşturmalar da önemli ilerlemeler kaydetti. 81 sanık hakkında işlem yapıldı ve 34 sanık hakkında dava açıldı. Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasında müteahhit Mehmet Ertan Akay 21 yıl 9 ay, mimar Altan Bayhan ise 12 yıl hapis cezası aldı.

Adıyaman ve Diğer Şehirlerdeki Gelişmeler

Adıyaman’da yürütülen işlemler sonucunda 420 dosya kapsamında dava açıldı. Grand İsias Hotel davasında, yapı sahipleri Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt 17 yıl 17 ay ve 15 yıl 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya’da, 192 iddianame hazırlandı ve şu ana kadar açılan davalardan birisi sonuçlandı. Dursun Apartmanı davasında ise fenni mesul Süleyman Dursun 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa ve Kilis Tabloları

Şanlıurfa’da yıkılan 16 binada 111 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 46 soruşturma yürütüldü. Ve Kilis’te, 2 çocuğunu kaybeden bir ev sahibi, yıkımla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle aklandı.

Depremlerde yaşanan kayıpların ardından açılan davaların sonuçlanması, mağdur aileler için bir nebze olsun adalet umudu oluşturuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da açılan deprem davalarından 75'i karara bağlandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, yıkılan binaların yapımında kusurları bulunan sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmaları sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa'da açılan deprem davalarından 75'i karara bağlandı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, yıkılan binaların yapımında kusurları bulunan sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmaları sürüyor.

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