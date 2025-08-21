6. Türkiye Kooperatifler Fuarı 28-31 Ağustos'ta Erzurum'da

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı, 28-31 Ağustos tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu yılın Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edildiği ve temanın "Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar" olarak belirlendiği vurgulandı. Türkiye'nin imece ve ahilik kültürünün beşiği olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kooperatifçiliğin potansiyelini en üst seviyeye taşımak, bu kültürü geleceğe aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü öncülüğünde fuarın düzenleneceği bildirildi.

Katılımcılar ve alanlar

Açıklamada fuarın, yaklaşık 200 kooperatif, üst kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütlerini bir araya getireceği bildirildi. Ayrıca 81 ilden kadın kooperatifleri de bu organizasyonda yer alacak.

Fuara e-ticaret platformları, perakende ürün ticareti temsilcileri ve önemli sektör liderlerinin davet edildiği, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, kadın kooperatifleri, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcileri, zanaatkarlar ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı belirtildi. Fuar alanında "Sıfır Atık" temalı bölümlerin de bulunacağı kaydedildi.

Etkinlikler, sergi ve söyleşiler

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere yönelik sergi, panel ve söyleşiler düzenlenecek. Buna göre sanatçı Emin Albayrak tarafından hazırlanan sergiyle, Türk kültürünün sözlü mirası olan atasözleri üzerinden kooperatifçiliğin köklerine inilmesi planlanıyor. Ayrıca Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerinden alınan dizelerin 29 afişte görselleştirileceği bildirildi.

Fuar boyunca kooperatif başarı hikâyelerinin anlatılacağı, eğitim ve atölye çalışmalarının yapılacağı, sektör temsilcileriyle kooperatifler arasındaki iletişimin güçlendirileceği ifade edildi. Geleneksel üretim kültürünün bir parçası olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için özel alan ayrılmış olup, zanaatkarlar ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Hedefler ve ödül töreni

Açıklamada, Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında kooperatifçilik kültürünün genç nesillere aktarılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Fuarla kooperatiflerin üretim ve ticaretteki gücünün görünür kılınmasının, ürünlerinin tanıtılmasının ve yeni ticaret bağlantıları kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Fuar programı kapsamında 31 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle yıl boyunca ihracat, e-ticaret, kadın girişimciliği, coğrafi işaretli ürünler, proje geliştirme ve kadın kooperatifleri alanlarında önemli başarılar elde eden kooperatiflere ödüller takdim edilecek. Bakanlık tarafından, "Bakanlık olarak kooperatiflerimizin markalaşma, pazarlama, dijitalleşme ve uluslararası entegrasyon süreçlerine her alanda..." denilerek, kooperatiflere desteğin süreceği belirtildi.

Fuarın, kooperatiflerin üretim ve ticaret kapasitesini artırmanın yanı sıra imece kültürünü gelecek kuşaklara aktarmada da öncü olması hedefleniyor.