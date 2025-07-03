6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali Balıkesir'de Başladı

Balıkesir'de 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali Coşkuyla Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını açtı. Törende, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ilçe belediye başkanları, tıbbi aromatik bitki hasadı yaparak festivale renk kattı.

Törenin ardından, protokol üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Ören festival alanına geçti ve orada festival stantlarının açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Festival Teması ve Katılımcılar

Açılış konuşmasında Başkan Akın, Balıkesir'in 20 ilçesi ile farklı güzelliklere sahip olduğunu belirterek, kenti "Türkiye'nin bir modeli" olarak tanımladı. Festivalin bu yıl "4 Element 1 Alem" temasıyla düzenlendiğini ifade eden Akın, "Biz inanıyoruz ki toprak üretir, su arındırır, ateş dönüştürür, hava can verir. Tıpkı aromaterapi gibi. Tıpkı Balıkesir'imiz gibi." şeklinde konuştu.

Başkan Akın, festivalin Türkiye'deki tek aromaterapi festivali olduğunu ve bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde düzenlendiğini dile getirdi. Ek olarak, bu sene festivalin birçok ülkeden gelen katılımcılarla daha da zenginleştiğini vurguladı.

Tıbbi Aromatik Bitkilerin Önemi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, tıbbi aromatik bitkilerin Türkiye'nin önemli bir katma değeri olduğuna dikkat çekti. Selışık ayrıca, bu alanın gelecek dönemlerde ticarete konu olacağını ve özellikle genç girişimciler ile kadınlar için mesleki açıdan önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Festival kapsamında, Ören Yürüyüş Yolu'nda 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı stantlar, 6 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen "Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali", başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ilçe belediye başkanları, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen açılış töreninde tıbbi aromatik bitki hasadı yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen "Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali", başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ilçe belediye başkanları, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen açılış töreninde tıbbi aromatik bitki hasadı yaptı.