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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Şişli Kız' Gösterimi

Antalya'da düzenlenen 61. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Şişli Kız' filmi sinemaseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:41
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Şişli Kız' Gösterimi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Şişli Kız' Filminin Gösterimi

Bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival çerçevesinde, dikkat çekici yapımlardan biri olan 'Şişli Kız' filmi izleyiciyle buluştu.

Festivalin Detayları

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşiler ve panellerle zenginleşiyor. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda, Magnus Von Horn'un yönetmenliğini üstlendiği ve Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri, Tessa Hoder gibi önemli oyuncuları barındıran 'Şişli Kız' filmi izleyicilere sunuldu.

Filmin Teması

'Şişli Kız', Magnus Von Horn’un Palme d'Or adayı olan üçüncü uzun metrajlı filmi olarak dikkat çekiyor. Film, Danimarka'nın tarihindeki en azılı seri katillerden biri olan Dagmar Overby'ın gerçek hikayesinden esinlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Kopenhag’da geçen yapım, savaşın yarattığı yıkımı ve insan hayatındaki çaresizlik, yoksulluk gibi derin temaları ele alıyor.

Filmde Karoline adlı genç bir işçi, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hamileliğinin getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, yasa dışı evlat edinme ajansının yöneticisi olan karizmatik Dagmar ile tanışır. İki kadın arasında oluşan güçlü bağ, Karoline’nin, kabul ettiği rolün ardındaki korkunç gerçeği öğrenmesiyle birlikte sarsılır ve bu durum onun için büyük bir değişimin başlangıcı olur.

Gösterim Sonrası Söyleşi

Gösterime, Uluslararası Film Yarışması jüri üyeleri Mahmoud Kalari, Selin Gürel, Mehmet Aksın, Ludovica Rampoldi ve Ayşe Polat gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda sinemasever katıldı. İzleyiciler, film hakkında konuşmak ve yönetmenle etkileşim kurmak için büyük bir heyecan içerisinde beklediklerini dile getirdi.

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