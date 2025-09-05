DOLAR
41,24 -0,19%
EURO
48,35 -0,54%
ALTIN
4.765,59 -1,6%
BITCOIN
4.600.491,27 -1,08%

62. Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj, Kısa ve Belgesel yarışmalarında yer alacak filmler açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:01
62. Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da ulusal yarışma filmleri belli oldu

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ulusal yarışma filmleri açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film yarışacak. Filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödül için yarışacak.

Ön seçici kurulunda Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Hüseyin Kuzu ve Doç. Dr. Suncem Koçer yer alıyor. Kurulun belirlediği Ulusal Uzun Metraj Yarışması filmleri şunlar: Aldığımız Nefes, Bağlar, Kökler ve Tutkular, Barselo, Doğudan Fragmanlar, En Güzel Cenaze Şarkıları, Erken Kış, Kanto, Noir, Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Parçalı Yıllar, Sahibinden Rahmet ve Tavşan İmparatorluğu.

Ulusal Kısa ve Belgesel Yarışmaları

Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarının ön seçici kurullarını Prof. Senem Duruel Erkılıç, Okan Arpaç ve Ayşegül Selenga Taşkent oluşturdu. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alan yapımlar: Adako, Akşam Yemeği, Bimba, Defne, Eudaimonia, Giderayak, Kudret, Ölüm Bizi Ayırana Dek, Soğuk Beyaz ve Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmler ise şunlar: Berona, KEÇİ501, Kendal'a Bir Heykel, Kitabın Rüyası, Nilgün, Roman Gibi, Tanıştığıma Memnun Oldum, The Making Of Michel Petite, Üstad Mehmed Siyah Kalem ve Yerli Yurtsuz.

Ödül Töreni

Ödüller 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
62. Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı
2
Lübnan Kabinesi, Ordu’nun ‘Silahı Devlet Tekeline Alma’ Planını Onayladı
3
Kastamonu'da 3 Gün Sürecek Kamp ve Offroad Festivali Başladı
4
GÜNCELLEME - Starmer'dan kabine değişikliği: Dışişleri, İçişleri ve Adalet'te yeni isimler
5
İsrail, 7 Ekim 2023'ten Bu Yana Batı Şeria'da 19 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
7
Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı'da: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Coştu

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire