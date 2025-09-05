62. Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da ulusal yarışma filmleri belli oldu

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ulusal yarışma filmleri açıklandı.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film yarışacak. Filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödül için yarışacak.

Ön seçici kurulunda Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Hüseyin Kuzu ve Doç. Dr. Suncem Koçer yer alıyor. Kurulun belirlediği Ulusal Uzun Metraj Yarışması filmleri şunlar: Aldığımız Nefes, Bağlar, Kökler ve Tutkular, Barselo, Doğudan Fragmanlar, En Güzel Cenaze Şarkıları, Erken Kış, Kanto, Noir, Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Parçalı Yıllar, Sahibinden Rahmet ve Tavşan İmparatorluğu.

Ulusal Kısa ve Belgesel Yarışmaları

Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarının ön seçici kurullarını Prof. Senem Duruel Erkılıç, Okan Arpaç ve Ayşegül Selenga Taşkent oluşturdu. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alan yapımlar: Adako, Akşam Yemeği, Bimba, Defne, Eudaimonia, Giderayak, Kudret, Ölüm Bizi Ayırana Dek, Soğuk Beyaz ve Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmler ise şunlar: Berona, KEÇİ501, Kendal'a Bir Heykel, Kitabın Rüyası, Nilgün, Roman Gibi, Tanıştığıma Memnun Oldum, The Making Of Michel Petite, Üstad Mehmed Siyah Kalem ve Yerli Yurtsuz.

Ödül Töreni

Ödüller 1 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.