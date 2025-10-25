62. Altın Portakal Film Festivali Antalya'da Açıldı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali açılış töreni düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görkemli açılış töreniyle kapılarını sinema tutkunlarına açtı.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın tarih boyunca yalnızca deniz, güneş ve doğa değil; aynı zamanda sanat, düşünce ve yaratıcılığın da kenti olduğunu vurguladı. Özdemir, Altın Portakal'ın 1964'ten bu yana sanatı halkla buluşturan, Türkiye'nin belleği ve halkın hafızası olduğunu söyledi ve festivalin her gösteriminin toplumları yakınlaştıracağını ifade etti.

Jüri Başkanı yönetmen Ömer Vargı da festivalin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Ödüller ve anlar

Törende birçok isim onurlandırıldı: Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen Onur Ödülü'ne; senarist-yazar Feride Çiçekoğlu Emek Ödülü'ne; oyuncular Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı ise Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Senarist-yönetmen Cansu Baydar da Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nü aldı.

Settar Tanrıöğen, ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'den alırken, festivalde bir filmi olmamasına rağmen davet edilip onurlandırıldığı için teşekkür etti. Ödülü alan diğer isimlerden Serap Aksoy, uzun süredir yasaklı oyuncular arasında olduğunu öne sürerek böyle bir ödülle anılmaktan duygulandığını belirtti.

Merve Dizdar, ödülünü oyuncu Mehmet Kurtuluş'tan aldı ve 2022'de aynı festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığını hatırlatarak Antalya seyircisinin kendisini her zaman heyecanlandırdığını söyledi. Dizdar, festivalin en güzel yanının birlikte olmak ve seyircinin varlığı olduğunu vurguladı.

Feride Çiçekoğlu, Emek Ödülü'nü Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür'den alırken, daha önce iki kez Altın Portakal'da senarist olarak ödüllendirildiğini anımsattı.

Galip Görür, sinemanın ışığının umut ve yaşam olduğunu ifade ederek, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Ama bugün Gazze'de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan bir sinemacılar olalım."

Jüri Başkanı Ömer Vargı tarafından Cansu Baydar'a Genç Sinemacı Başarı Ödülü takdim edildi. Selahattin Paşalı ise gönderdiği video mesajla festival ekibine teşekkür etti.

Anma ve gösterimler

Törende ayrıca festival tanıtımı yapıldı ve hayatını kaybeden sinema emekçilerini anan filmler gösterildi; organizasyon, hem ödül töreni hem de anma bölümleriyle duygusal anlara sahne oldu.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ülke sinemasının farklı hikâyelerini seyirciyle buluşturacak bir programla devam ediyor.

