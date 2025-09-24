62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Venüs Heykelleri Şehri Süslemeye Başladı

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Venüs heykelleri şehri süslüyor

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarına Venüs heykelleri yerleştirilmeye başlandı.

Festival takvimi ve heykellerin özellikleri

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival, 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ve hazırlık çalışmaları sürüyor.

Festival boyunca, bakımları yapılan ve elinde portakal tutan altın renkli 62 Venüs heykeli, kentin işlek caddelerini ve kavşaklarını süsleyecek.

Yerleştirilen noktalar

Heykeller ilk olarak festival heyecanının yaşandığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanındaki Antalyaspor Kavşağı'na yerleştirildi.

Festival coşkusuna renk katacak heykeller, Beach Park girişi, Üç Kapılar, Havalimanı, Selekler Çarsısı ve Kepez üstü gibi şehrin önemli cadde ve kavşaklarındaki yerlerini de alacak.

Belediye yetkilileri, heykellerin kent genelinde festival atmosferini güçlendireceğini belirtti.