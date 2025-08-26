62. Şam Fuarı Türkiye-Suriye Ticaretinde Yeni Kapıları Açıyor

62. Şam Uluslararası Fuarı Türkiye-Suriye Ticaretinde Yeni Kapıları Açıyor

SEDA TOLMAÇ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yarın kapılarını açacak 62. Şam Uluslararası Fuarı'nın iki ülkenin karşılıklı işbirliğini gözden geçirmesi ve özellikle gümrük alanında uluslararası adımların atılması açısından büyük önem taşıdığını açıkladı.

Fuar ve katılım

Bakan Bolat ve Türk iş insanlarından oluşan heyet fuara katılacak. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilecek fuar 5 Eylül'e kadar devam edecek. Fuara gıda, yaş meyve sebze, demir ve çelik, kağıt ürünleri, mobilya ve otomotiv dahil birçok sektörden yoğun katılım bekleniyor.

Bolat: "Suriyeli kardeşlerimize olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemediğimiz gibi, uzun aradan sonra tekrar gerçekleştirilen bu güzide fuarın Suriye'deki karşılıklı işbirliği imkanlarını gözden geçirme noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Bakanlık firmalara çeşitli destekler sağlıyor; fuarda Türkiye'nin kültürünü yansıtmak üzere ebru ve ahşap süsleme gibi etkinliklerin masrafları büyük ölçüde Bakanlıkça karşılanacak.

Üst düzey temaslar ve gümrük işbirliği

Bolat, ziyaretin sadece ticari değil kurumsal ilişkilerin de güçlendirilmesine hizmet edeceğini belirterek, Suriye'de yeni kurulan hükümetle ilişkilerin kurumsallaştırılması için üst düzey temaslar yapılacağını söyledi. Nisan ayında Şam'a yapılan ziyaret ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın Türkiye ziyareti sonrasında birçok anlaşma imzalandı.

Bakan, fuar kapsamında Bakan Şaar ile yeniden kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini ve özellikle gümrük alanında işbirliğini ilerletmek için Suriye makamlarına bir niyet beyanı ilettiklerini açıkladı. Amaç, karşılıklı idari yardım anlaşmasının işlerlik kazanması, ortak gümrük komitesi kurulması ve gümrük idareleri arasında tecrübe paylaşımıdır.

Ticaret verileri ve yeniden imar fırsatları

Bolat, Suriye ile dış ticaretin geçen yıl 2,6 milyar dolar'ı aştığını ve bu yılın 7 ayında ikili ticaret hacminin 1,9 milyar dolar'ı geçtiğini hatırlattı. Geçen yıl Suriye'ye yapılan 2,18 milyar dolar tutarındaki ihracatın büyük kısmı ayçiçeği yağı, un, pirinç, su, kek ve bisküvi gibi işlenmiş tarım ürünlerinden oluştu; ihracatın önemli bir bölümü Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana ve Kilis illerinden gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde %53 artarak 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bolat, Suriye'nin dayanıklı tüketim malları, mobilya ve sağlık ekipmanlarına yönelik talebinin Türk firmaları tarafından karşılanabileceğini vurguladı.

Bakanlık, Suriye'ye ihracatın artırılması ve firmaların yeniden inşa sürecinde etkin rol alabilmesi için tüm imkanları insani sorumluluk anlayışıyla seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Uzun vadeli hedef: Kapsamlı Ekonomik Ortaklık

Bolat, kısa vadede karşılıklı ziyaretlerin kolaylaştırılması ile ticari ilişkilerin canlı tutulmasının öncelik olduğunu söyledi. İmzalanan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu Kurucu Protokolü'nün önemine vurgu yapan Bolat, uzun vadede mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, kamu alımları ve yatırımları da kapsayan bir Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın tesis edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda Suriye'nin insani kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve seminerlerle iki ülke ekonomilerinin uyumlu hale getirilmesine çalışılacağı bildirildi.