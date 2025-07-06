665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağalığı İhalesi Sonuçlandı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ağalık İhalesi Gerçekleşti

Geleneksel Türk sporunun kalbinde yer alan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, güreş ağalığı ihalesi, 40 milyon 664 bin 665 lira bedelle mevcut ağa Ufuk Özünlü tarafından kazanıldı.

Ağalık İhalesi Detayları

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen ihale, başpehlivanlık yarı final güreşleri öncesinde yapıldı. İhaleye katılan tek aday olan Özünlü, ağalık koçunu almak için teklif verdi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ihalede sadece ağalık değil, aynı zamanda ata mirasına sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, tüm güreş ağalarına teşekkür etti. Akın, ihalenin başlangıç fiyatını 30 milyon lira olarak belirledi.

Özünlü'den Anlamlı Destek

Yarışmanın sıcak atmosferinde, mevcut ağanın paranın değil, gönüllerin müessesi olduğunu dile getirmesi dikkat çekti. Özünlü, 40 milyon 664 bin 665 lira teklifiyle ihaleyi kazandı ve bir kez daha Kırkpınar'ın güreş ağası oldu. Ayrıca, Özünlü, ihtiyaç sahipleri için 122 koç bağışladığını da açıkladı.

Davul Zurna Eşliğinde Selamladı

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazanan Ufuk Özünlü, modernize ağa kıyafeti ile çayıra inerek davul-zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

Türk Bayrağı Coşkusu

Ağalık ihalesinin ardından, güreşlerde görev yapan hakemler ve güreşseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Emin Ger'in sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte tribünlerdeki seyirciler, Türk bayrağını ayakta selamladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini yapıldı. Ağalık ihalesini 40 milyon 664 bin 665 lirayla iş insanı mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini yapıldı. Ağalık ihalesini 40 milyon 664 bin 665 lirayla iş insanı mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.