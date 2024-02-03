7 ilde DEAŞ’a darbe: Kafes-35 operasyonunda 34 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ’a yönelik Kafes-35 operasyonunun sonuçlarını paylaştı. Operasyonda 34 DEAŞ’lı teröristin ele geçirildiğini belirtti

7 ilde DEAŞ’a darbe: Kafes-35 operasyonunda 34 kişi tutuklandı
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Kafes-35 operasyonuyla DEAŞ’a büyük darbe

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-35 operasyonu hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, operasyonda kırmızı bültenle arananlar da bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ’lı teröristin tutuklandığını ifade etti. Yerlikaya, operasyonun detaylarını da aktardı.

ali yerlikaya

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