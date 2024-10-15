7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali 'Özgür Gazze' Temasıyla Başlıyor

7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali

Yarın başlayacak olan 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, "Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde finale kalan 31 film, çeşitli katılımcılarla birlikte değerlendirilerek izleyici karşısına çıkacak.

Kültürel Destek ve Katılım

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün himayesi, Siirt Valiliği'nin ev sahipliği ve Siirt Üniversitesi'nin yanı sıra Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin destekleriyle düzenleniyor. Açılış töreni, konuşmalar ve film gösterimleriyle gerçekleştirilecek.

Festivalin Teması ve Önemi

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, festivalin her yıl sinemaseverlerle buluşarak önemli bir platform sağladığını vurguladı. Siirt'in zengin kültürel geçmişi, bu tür etkinliklerle daha da öne çıkmakta. Aktay, "Bu şehirde nice destanlar yazılmıştır. Buraya bir film getirip iklimini değiştirmek gerekir," şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Siyonizme Karşı Sinema

Aktay, bu yılki temanın belirlenmesinde Gazze’ye karşı uygulanan saldırıları ve sinemanın bu konudaki rolünü ele aldı. "Siyonist caniler, yıllardır sinemayı ve medyayı manipüle ediyor. Bu festivalde hakikati ortaya koymayı umuyoruz," diyerek sinemanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Önemli Konuklar ve Etkinlik Programı

Yapımcı Leyla al-Arian, festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrimiçi söyleşiye katılacak. Ayrıca açılış programında, TRT World'un "Kutsal İşgal" belgeseli izlenecek. Üç gün boyunca çeşitli oturumlar düzenlenecek. Festivalde yer alacak bazı konuşmacılar arasında Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Selahattin Eş ve Vahdettin İnce gibi önemli isimler bulunuyor.

Sonuç ve Beklentiler

Festivalin sonunda, final gecesi düzenlenecek ve katılımcılarla birlikte sinema ve kültür üzerine tartışmalar daha da derinleşecek. Bu yılki festivalin, Siirt için bir özgürlük festivali olmasını umuyoruz.