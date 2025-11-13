7 Yaşındaki Epilepsi Hastası E.C., 112 Helikopterle Mersin’e Sevk Edildi
Mut’taki acil müdahale ve hava ambulansı transferi
Mut ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki epilepsi hastası E.C., evde geçirdiği nöbetin ardından fenalaşınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.
İlk müdahalesi Mut Devlet Hastanesinde yapılan E.C.’nin ileri düzey tedavi gereksinimi üzerine sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bakanlığı’na ait 112 helikopteri talep edildi.
Kısa sürede ilçeye inen helikopter ambulans, hastayı alarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.
Yetkililer, epilepsi nöbeti geçiren çocuklarda erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, benzer durumlarda ailelerin vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine başvurması gerektiğini belirtti.
