70 Yaşında Nurgül Şengür, İtalyan Mutfağı Hayalini Bağcılar'da Gerçekleştirdi

Nurgül Şengür, 70 yaşında Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde aldığı aşçılık eğitimiyle İtalyan mutfağını evine taşıdı. Focaccia ekmeğinden spagettiye, tramisuya kadar öğrendiği lezzetleri çocuklarıyla paylaşıyor.

Aşçılık kursu ilgi görüyor

Vefahane Yaşam Merkezi, ilçedeki yaşlıların talebi doğrultusunda spordan el işçiliğine kadar çeşitli branşlarda kurslar düzenliyor. Bu kapsamda yoğun ilgi gören aşçılık sınıfı öne çıkıyor. Kursun müdavimlerinden biri olan Nurgül Şengür, Bağcılar'da çocukluğundan beri kurduğu hayalini burada gerçekleştirdiğini belirtiyor.

"İtalyan yemeklerini çok seviyorum"

İki yıldır merkeze devam ettiğini söyleyen Şengür, "Yemek yapmayı ve ikram etmeyi çok seviyorum. Dünya mutfağına çok meraklıyım. Özellikle İtalyan yemeklerini çok seviyorum. İtalya’ya gezmeye gittiğimde de bütün yemeklerin tadına bakmıştım. Çocukluktan bu yana da elimden geldiği kadarıyla İtalyan mutfağının yemeklerini yapmaya çalışıyordum. Burada Filiz hocamız sayesinde İtalyan mutfağını tanıma fırsatı buldum. Artık tatlı, tuzlu bütün İtalyan yemeklerinin pişirme yöntemlerini öğrendim" dedi.

Kursta öğrendiklerini evde uyguladığını belirten Şengür, "Focaccia ekmeği, spagetti, pizza, tramisu gibi artık aklınıza ne geliyorsa bütün lezzetleri evimde pişiriyorum. Çocuklarım da çok sevdiler ve sürekli pişir diyorlar. Ekmek olarak Focaccia ekmeği tüketiyoruz. Artık evimizden İtalyan yemekleri kokusu yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Şengür, merkezde sunduğu hizmetler için Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.

