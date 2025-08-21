DOLAR
40,94 0%
EURO
47,83 -0,16%
ALTIN
4.396,8 0,19%
BITCOIN
4.660.305,84 0,46%

71 Yaşındaki Hasan Keskin, Temsili Savaş Kostümüyle Malazgirt Ruhunu Yaşatıyor

71 yaşındaki Hasan Keskin, özel temsili savaş kostümüyle Malazgirt'te Sultan Alparslan ruhunu yaşatıyor; 23-26 Ağustos'taki 954. yıl kutlamalarına katılacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:20
71 Yaşındaki Hasan Keskin, Temsili Savaş Kostümüyle Malazgirt Ruhunu Yaşatıyor

71 Yaşındaki Hasan Keskin, Temsili Savaş Kostümüyle Malazgirt Ruhunu Yaşatıyor

Denizli'den geldi, tarih ve anıları sokaklarda canlandırdı

71 yaşındaki Hasan Keskin, Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine geldi. Giydiği temsili savaş kostümü ile ilgi odağı olan Keskin, cadde ve sokaklarda dolaştı, vatandaşlarla çay içti ve fotoğraf çektirdi.

Keskin, 1974'te vatani görevini Malazgirt'te yaptı. O günden itibaren Sultan Alparslan'a duyduğu sevgi ve Malazgirt ruhunu yaşatmayı sürdürüyor.

Özel yaptırdığı kostümüyle Malazgirt Kalesi'ne çıkarak Han Çadırı'nı ziyaret eden Keskin, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına katılacak.

Basın mensuplarına konuşan Keskin, 5 yıldır bu kıyafetle Türkiye'yi dolaştığını söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt Kalesi bana hem Sultan Alparslan'ı hem de askerlik yıllarımı hatırlatıyor. Malazgirt kalbimizdeki en büyük zaferin adı. Sultan Alparslan'ın ruhu bana burada 1974'te askerlik yaparken işlendi. 5 yıldır bu kıyafeti giyerek Türkiye'yi dolaşıyorum. Benim için Malazgirt, bir toprak parçasından çok daha fazlası. 1071'de açılan kapının anlamını her gelişimde bir kez daha yaşıyorum. Sultan Alparslan ve şehitlerimizin ruhu burada dolaşıyor. Bu nedenle kıyafetimi giyip buraya geliyorum. Hem geçmişi yaşatıyor hem de genç nesillere aktarıyorum."

Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği...

Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kostümü ile dikkatleri çekti. 1974'te vatani görevini Malazgirt'te yapan Keskin, o dönemden beri Sultan Alparslan'a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Özel yaptırdığı savaş kostümünü giyerek Malazgirt ilçesine gelen Keskin, cadde ve sokaklarda dolaştı, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla çay içti ve fotoğraf çektirdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine gelen 71 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği...

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı
2
Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi
3
İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
5
Yanan Ormanlar Bölgeye Uygun Fidanlarla Ağaçlandırılıyor
6
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılını Görkemle Kutluyor
7
Mardin Yeşilli'de Kentsel Dönüşüm Projesi Öne Çıkıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı