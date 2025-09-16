74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 ton 183 kg ve 2 milyon 790 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 183 kg uyuşturucu ve 2 milyon 790 bin hap ele geçirildiğini, 1811 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 08:41
74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 ton 183 kg ve 2 milyon 790 bin hap ele geçirildi

74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 ton 183 kg ve 2 milyon 790 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını bildirdi.

Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve operasyonlar kapsamında 1811 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

"Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa
2
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
3
Çanakkale Boğazı'nda Arıza: 'Day Blue' Karanlık Liman'a Çekildi
4
ABD, İHA İhracat Kurallarını Gevşetti: UAS Politikası Güncellendi
5
Elazığ'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 8 Yaralı
6
Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu
7
16 Eylül 2025 Gündemi: TBMM, Bakanlar, Ekonomi ve Spor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025