74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 ton 183 kg ve 2 milyon 790 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını bildirdi.

Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve operasyonlar kapsamında 1811 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

"Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."