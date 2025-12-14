DOLAR
75 Yaşındaki Fatma Akıcı'nın Kur’an-ı Kerim Öğrenme Azmi Gaziantep'te Örnek Oldu

Gaziantep'te 75 yaşındaki Fatma Akıcı, Şahinbey Belediyesi'nin Bostancı Mektebi Kültür Evi'nde açılan Kur’an kursunda her gün derslere katılarak Kur’an-ı Kerim öğrenme azmiyle örnek oluyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:17
Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Akıcı, yıllardır ertelediği Kur’an-ı Kerim öğrenme arzusunu gerçekleştirmek için Bostancı Mahallesi'ndeki Bostancı Mektebi Kültür Evinde açılan kadınlara yönelik kursa katıldı. İlerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen kursa düzenli katılımı ile hem gençlere hem yaşıtlarına örnek oluyor.

Kursa katılım ve azim

3 çocuk ve 8 torun sahibi Fatma Akıcı, Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan Kur’an-ı Kerim kursuna her gün gidiyor. Kursu hiç aksatmayan ve elinde Kur’an-ı Kerim ile derse gelen Akıcı, gösterdiği gayretle Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını kanıtlıyor.

Fatma teyzenin sözleri

Fatma Akıcı: Bu kursa Kur’an-ı Kerim öğrenmeye geliyorum. Daha önce hiç Kur’an-ı Kerim öğrenmeye gitmemiştim. Şimdi sabahları erkenden kalkıp kursa geliyorum. İnşallah Kur’an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmediğim zaman ağlıyorum. Bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla okuyorum. Hocamı çok takdir ettim. ’Ben Kur’an-ı Kerim öğreneceğim hocam’ dedim. ’Ben gelirsem, arkadaşlarımda gelir. Birbirimize yardımcı olalım’ dedim. Kur’an-ı Kerim öğrenmek çok güzel ve herkese Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Kurslara gelsinler Kur’an-ı Kerim’i öğrensinler. Çocukken hiçbir yere gitmedik, Kur’an-ı Kerim öğrenemedik. Önce çok gelmek istedim. Fakat bir türlü dilim dönmedi, öğrenemedim. Şimdi hocamı çok seviyorum. Sabah hiç şey yapmazsam bile buraya geliyorum. Hece hece Kur’an-ı Kerim’i öğreniyorum. Çok şükür iyi gidiyor. Öğrenebiliyorum, hocam sağ olsun bana güzel gösteriyor. Benimle çok ilgileniyor, hep arkadaşlarıma ’siz öğrenirsiniz ama ben öğrenemem’ derdim. Ama ben de öğrendim. Çok şükür, bu kadar öğrendiğime bile seviniyorum.

Eğitmenin değerlendirmesi

Kur’an kursu eğitmeni Fehime Katırcı: Şahinbey Belediyemizin hanımlara yönelik açtığı Kur’an kursumuz hem gençlerimize hem de yaşlı teyzelerimize hitap ediyor. Fatma teyzemiz de bu teyzelerimizden bir tanesi. Üç ay oldu kursumuz açılalı. Üç ay içinde Kur’an-ı Kerim’i tam anlamıyla öğrenmeye çalışıyor ve yeni Kur’an-ı Kerim’e geçti. Fatma teyzeye Kur’an-ı Kerim’i öğretmeye çalışıyoruz. Hem gençler geliyor hem yaşlı teyzelerimiz kursa geliyor. Fatma teyze Kur’an-ı Kerim’i öğrenmede zorlandığı zaman ağlıyor, üzülüyor. Herkesten daha çok gayretli. Kursa en erken gelen sınıfımız öğrencilerimizden bir tanesi. Severek ve isteyerek geliyor. Kur’an-ı Kerim’i severek okuyor. Bütün öğrencilerden önce gelip bir an evvel dersini vermek için uğraşıyor. Fatma teyzeyi kendime örnek alıyorum. Gençlerimize de örnek olarak gösteriyorum.

Fatma Akıcı'nın azmi, yaşam boyu öğrenmenin ve toplum merkezli kursların önemini bir kez daha gösterdi.

