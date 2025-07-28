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78 Yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda Kürsü Hedefliyor

Tekirdağlı 78 yaşındaki atlet Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda şampiyonluk hedefliyor ve sağlıklı yaşamın sırlarını paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 13:03
78 Yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda Kürsü Hedefliyor

Tekirdağlı 78 yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaş grubunda kürsüye çıkmak için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Atletizm tutkusuyla çocukluğundan beri spor yapan Yavuz, çevresine de örnek olmaya gayret ediyor. Yıllar içinde katıldığı birçok turnuvada başarılı dereceler elde eden Yavuz, 1997 yılında Yunanistan'da gerçekleştirdiği maratonda birincilik kazandı.

AA muhabirine demecinde sağlıklı yaşamın sırrının spor yapmaktan geçtiğini ifade eden Yavuz, “Bunca yılda sporun çok iyi bir dost, en iyi doktor ve arkadaş olduğunu öğrendim.” dedi.

10. Uluslararası Edirne Maratonu'na hazırlıklarını aksatmadan sürdürdüğünü belirten Yavuz, “Şampiyon olmak gönlümden geçiyor. Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına yaş grubumda orada derece almak istiyorum. Antrenmanlarıma buna göre devam ediyorum, haftada 3 gün antrenman yapıyorum.” şeklinde konuştu.

Başarılarıyla herkese örnek olmak istediğini vurgulayan Yavuz, kendisini spor yapabilmek için zaman ayırabilen şanslı kişilerden biri olarak gördüğünü dile getirdi. “Gündüz veya akşam antrenman yapmadığımda o gece uyuyamıyorum. Antrenmanlarımı yaptığımda rahat bir uyku çekiyorum.” ifadesini kullandı.

Antrenmanlarını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nda ve köy yollarında gerçekleştiren Yavuz, her yaştan insanın spor yapması gerektiğini belirtiyor. “Bütün dostlarıma, herkese örnek olmaya çalışıyorum. Bir saatinizi sağlığınız için ayırın. Çıktığım zaman 10 bin metreyi koşup geliyorum ve mutlu oluyorum. Spor yaptıkça mutlu olduğunuzu göreceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağlı 78 yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaş grubunda kürsüde yer...

Tekirdağlı 78 yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaş grubunda kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağlı 78 yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaş grubunda kürsüde yer...

Tekirdağlı 78 yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaş grubunda kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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