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8 Bin İşçi Alımı Canlı Yayınlanacak! Mülakatsız İş Fırsatı: Sağlık Bakanlığı 8 Bin İşçi Alacak

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla 8 bin yeni işçi alımı yapacak. Kura çekilişi, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak ve mülakat yapılmaksızın yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, 27 bin sağlık personelinin atamaları tamamlandı ve yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları yakında açıklanacak.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:23
8 Bin İşçi Alımı Canlı Yayınlanacak! Mülakatsız İş Fırsatı: Sağlık Bakanlığı 8 Bin İşçi Alacak

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN DEV KADRO ATAĞI: 8 BİN YENİ İŞÇİ ALIMI

Sağlık sektöründe istihdam fırsatları genişliyor. Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla 8 bin yeni işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, şeffaf bir süreç olan YouTube canlı yayını üzerinden kura ile belirlenecek ve mülakat yapılmadan tamamlanacak.

personel alımı

27 BİN SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE HAZIR

Bakan Fahrettin Koca, 27 bin sağlık personelinin atama işlemlerinin tamamlandığını ve en kısa sürede görevlerine başlayacaklarını duyurdu. Bu gelişme, sağlık sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

KURA ÇEKİLİŞİ VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi, adayların heyecanla beklediği bir etkinlik olacak. Kura sonrası yerleştirme işlemleri hızla tamamlanarak, adaylar yeni görevlerine başlayacak.

YAN DAL UZMANLIĞI ATAMALARI VE YENİ DÜZENLEMELER

Yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları da yakın zamanda ÖSYM tarafından açıklanacak. Yeni yasal düzenlemelerle yan dal uzmanlarının sözleşmeli pozisyonlarda görev alması kolaylaştırıldı ve kadro sayısında önemli bir artış sağlandı.

"Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama ne zaman yapılacak?" sorusu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları ifade etti:

"Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Son çıkan yasada yan dal uzmanlarıyla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca, bu yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında kalan yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısındaki sürekli artışla birlikte, tüm yan dal uzmanları sözleşmeli pozisyonlardan yararlanabilecekler. Tercih sonuçlarının, ÖSYM tarafından yakın bir zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığına ilginin oldukça yüksek olduğunu önümüzdeki günlerde birlikte göreceğiz."

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