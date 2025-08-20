DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kısmi Anlaşma: 11 Hizmet Koluna İmza

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 11 hizmet kolunda anlaştı; genel zam maddelerinde uzlaşma sağlanamadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:42
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kısmi Anlaşma: 11 Hizmet Koluna İmza

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kısmi Anlaşma: 11 Hizmet Koluna İmza

Genel zam maddelerinde uzlaşma sağlanamadı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 hizmet koluna ilişkin imza töreni düzenlendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"8. Dönem Toplu Sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlandı genele ilişkin hükümler. Çünkü, gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil."

Tekliflere ilişkin tepkilerini çeşitli yollarla gösterdiklerini bildiren Yalçın, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Ama teklif yükselmedi. Mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kollarının iradesidir, hizmet kollarına bırakılmıştır."

Başkanlar Kurulunu toplamak üzere konfederasyona geçeceklerini belirten Yalçın, konuyla ilgili geniş açıklamayı bu toplantı sonrası yapacaklarını bildirdi.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında...

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 11 hizmet koluna ilişkin imza töreni düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında...

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek