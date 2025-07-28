8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı: Kamu Çalışanlarına Umut Var

Sendikalardan, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine İlişkin Açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tüm kamu görevlilerini kuşatan, hem hizmet kolu bazlı hem de genele ilişkin tekliflerimiz söz konusu. İnanıyor ve ümit ediyorum ki toplu sözleşme süreci içerisinde birçok konuyu çözüme kavuşturacağız," dedi.

Yaklaşık 4 milyona yakın kamu görevlisini ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkileyen 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve diğer sendikaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalçın, "Bugüne kadar 7 toplu sözleşme yapıldığını ve bunun dörtünde uzlaşma sağlandığını" belirtti. Yalçın, "Son toplu sözleşmede de uzlaşamadık. Çünkü 2024 için Merkez Bankası'nın yüzde 33 enflasyon hedefi olmasına rağmen masaya yüzde 25'le gelinmişti ve bu mutabakatsızlığa neden oldu," şeklinde konuştu.

Bu süreçte gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yalçın, "İstiyoruz ki kamuda çalışma barışı temin edilsin. Gelir adaleti sağlansın ve adaletsizlikler ortadan kalksın. İnanıyor ve ümit ediyorum ki birçok konuyu çözüme kavuşturacağız. Çünkü masa iyi niyetle başladı. Sonuç da iyi olsun," değerlendirmesinde bulundu.

Taleplerimizin Güçlü Bir Şekilde Masada Mücadelesini Vereceğiz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplantıda genel bir değerlendirme yaptıklarını ve gelecek 2 yıla yönelik mali haklar ile özlük hakları konusundaki taleplerin kamu işveren heyetiyle paylaşıldığını belirtti.

Kahveci, "Bu toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşmaları için sendikal mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi. Ayrıca vergi meselesinin nihayete erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Kahveci, "Vergilerin yüzde 15'e sabitlenmesi, tüm gelirlerin emekliye esas kazanç olarak değerlendirilmesi ve yardımcı hizmetlerimizin memur kadrosuna alınması gibi taleplerimizi güçlü bir şekilde masada mücadelesini vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Kahveci, üç konfederasyonun taleplerinin Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından birleştirileceğini ve bir çalışma takvimi oluşturulacağını duyurarak, "Takvim çerçevesinde müzakereler hızlı ve güçlü bir şekilde nihayete erdirilecek. İnşallah sürecin sonucunda çalışanları memnun edecek müjdeyi paylaşmış oluruz," dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İlk Kez Masada

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise sendika yasasının çıktığından bu yana ilk kez masada bulunduklarını ve memurları temsil ettiklerini belirtti.

Yıldırım, "Tüm memurların gözünün kulağının bu toplu sözleşme görüşmelerinde olduğunu" ifade ederek, "Kazanım elde etme, olmazsa olmaz. Gerçek enflasyon rakamları ne ise bunların masada sunulması gerektiğinin altını çizdik," dedi.

Yaklaşık 4 milyona yakın kamu görevlisini ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 milyona yakın kamu görevlisini ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım gazetecilere açıklamada bulundu.