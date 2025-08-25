8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gece saatlerinde duyurulan anlaşma, 11 hizmet kolu kapsamında milyonlarca kamu personelinin mali ve sosyal haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeriyor. Öğretmen hazırlık ödeneklerinden sağlıkçı nöbet ücretlerine, zabıta ve itfaiye tazminatlarından din görevlilerinin ek ödemelerine kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldı.

Öğretmen ve akademisyen ödeneklerinde artış

Toplu sözleşme kapsamında eğitim çalışanlarına yönelik önemli düzenlemeler getirildi. Buna göre öğretmenlerin her eğitim-öğretim yılı başında aldıkları hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya yükseltildi. Üniversitelerde görev yapan akademik personelin eğitim-öğretim ödeneğine ise 1.853 lira artış yapıldı.

Ayrıca okul öncesi öğretmenlerine, minik öğrencilerin beslenme, uyku ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarıyla fiilen ilgilenmeleri karşılığında haftalık 1 saat ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırıldı. Yüksek lisans ve doktora yapmış okul yöneticileri ile rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri ise sırasıyla %7 ve %20 oranında artırımlı ödenecektir.

Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanlarına düzenlemeler

Sağlık personelinin gece ve hafta sonu tuttukları nöbet ücretlerinde %10 artış yapıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan ve aynı zamanda zorunlu eğitimlerde eğitici olarak görev yapan personelin döner sermaye ödemelerinde 30 güne kadar çalışmış sayılacak olması da sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çalışanlar artık sadece dini bayramlarda değil, resmi bayramlarda tuttukları nöbetler için de ücret alabilecek. Ayrıca hamilelik ve doğum nedeniyle tanınan nöbet muafiyeti, kadrolu memurların yanı sıra sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletildi.

Zabıta ve itfaiyeye rekor zam

Belediyelerde görev yapan zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatlarına 889 lira artış yapıldı. Bunun yanında büyükşehir belediyelerinde görev yapan tüm personele toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi.

Adalet, AFAD ve ulaşım personeline fazla mesai ve tazminat düzenlemeleri

112 Acil Çağrı Merkezleri personelinin ek ödemelerine 556 lira artış yapıldı. AFAD çalışanlarının fazla çalışma ücreti sınırı aylık 50 saatten 60 saate çıkarıldı. Arama kurtarma teknisyenlerinin iş riski zammı 900 puandan 1200 puana yükseltilerek bu kapsamdaki personele aylık 445 lira ek gelir sağlandı.

Karayolları ve TCDD personelinin fazla mesai ücretlerinde de artışlar ve kapsam genişletmeleri yapıldı. Ayrıca teknik personele verilecek koruyucu giyim yardımı 16.383 liraya varabilecek şekilde düzenlendi.

Tarım, orman ve Diyanet çalışanlarına özel iyileştirmeler

Orman Genel Müdürlüğü personeline yangın sahalarında fiilen görev yaptıkları her gün için 293 lira, aylık toplamda ise 2.926 lirayı geçmemek üzere ilave ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda Ramazan ayında görev yapan din görevlilerinin fazla çalışma ücretleri %25 oranında artırıldı. Din görevlilerinin ek ödemelerine ayrıca 556 liralık artış yapılarak mali hakları güçlendirildi. Yatılı Kur'an kurslarında nöbet tutan öğreticilere de haftada 3 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

Anlaşma detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gece saatlerinde kamuoyuna açıklandı.