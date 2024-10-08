8 Ekim 2024 Gündemi: Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler

8 Ekim 2024 Gündemi

Günün Önemli Olayları:

Politik ve Resmi Toplantılar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için düzenlenecek cenaze namazında yer alacak. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Yıl Açılış programı ile Rektörler Buluşması'na katılım sağlayacak. (Ankara/12.43/14.00/TBMM/19.00)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla ilgili bilgilendirme yapılacak. (TBMM/15.00)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları 4. Toplantısı'na katılacak. (Şuşa)

CHP, MHP ve DEM Partileri, kendi grup toplantılarını yapacak. (TBMM/13.30/10.45/12.45)

Ekonomik Gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu' programına katılacak. (Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Ölümler ve Törenler

Ankara'da tedavi altında bulunduğu hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. (Ankara/12.43)

Spor Müsabakaları

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu, 3 mücadele ile başlıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara Crown Plaza Otel'de düzenlenecek. (Ankara/10.00)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. (İstanbul/16.30)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Olimpik Lyon ile karşılaşacak. (Lyon/19.45)

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda, Cedevita Olimpija ekibini konuk edecek. (Ankara/19.30)

Beşiktaş Fibabanka, A Grubu'nda Hapoel Shlomo takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak. (Belgrad/21.00)

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında ERA Nymburg takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.00)

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında AO Thiras takımını konuk edecek. (İstanbul/20.00)