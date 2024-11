8. Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yeşilay tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması"nın ödülleri, Sepetçiler Kasrı Camlı Köşk'te yapılan görkemli bir törenle sahiplerine ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği yarışmaya, Türkiye genelinde üniversitelerin çeşitli programlarında öğrenim gören öğrenciler katılım sağladı.

Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı. 104 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Dinç, geçmişte alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla sınırlı olan mücadelenin artık sigara ve diğer davranışsal bağımlılıkları da kapsadığını dile getirdi.

Dinç, "Bağımlılık endüstrisi, her mahalleşmeye, her sokağa girer hale geldi. Bu durum, sorumluluğumuzu artırıyor" ifadelerini kullanarak, toplumda farkındalık oluşturmak için her türlü kanalın kullanılacağını belirtti. Hikaye anlatımının bu mücadelede önemli bir kanal olduğunu ima eden Dinç, filmler aracılığıyla gençlere ulaşmanın önemini vurguladı.

Yarışma Sonuçları

Yarışmaya katılan 104 kısa film arasında, "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" temasıyla birincilik ödülünü "Kalem" filmi ile Nephan Baykal, ikincilik ödülünü "Kabusun Dışında Kal" filmi ile Hanife Gamze Dönmez, üçüncülük ödülünü ise "Çerçeve" filmi ile Mehmet Akif Güler kazandı. Ayrıca kültür bakanlığı özel ödülü "Aynı Hayatın İçinde" filmi ile Ozan Ulusu'na, halkın favorisi ödülü ise "Yarım" filmi ile Deniz Mıdık'a verildi.

Jüri Üyeleri ve Törenin Sonuçları

Yarışmanın jürisinde yer alan isimler arasında Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve diğer akademisyenler bulundu. Bağımlılıklarla Mücadele ve farkındalık yaratmayı hedefleyen yarışmaya yüksek katılım sağlandı.

Tören, dereceye giren kısa filmlerin gösterimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

