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8. YETEV Bilim Şenliği, Genç Bilim Meraklılarını Buluşturdu

YETEV tarafından düzenlenen 8. Bilim Şenliği, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak için interaktif atölyeler sundu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 18:30
8. YETEV Bilim Şenliği, Genç Bilim Meraklılarını Buluşturdu

8. YETEV Bilim Şenliği, Genç Bilim Meraklılarını Buluşturdu

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), bu yıl 8'incisini düzenlediği Bilim Şenliği ile bilime meraklı öğrencileri bir araya getirerek, interaktif öğrenme deneyimleri sundu.

Yenidoğu Okulları Çekmeköy ve Başakşehir kampüslerinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin bilime olan merakını desteklemeyi ve öğrenme süreçlerini deneyim temelli etkinliklerle zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı atölye çalışmaları ile pekiştirerek, günlük yaşamda kullanabilecekleri araç-gereçlerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatı buldular.

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, şenlik hakkında yaptığı açıklamada, çocukların projelerini sergileme fırsatı bulduğunu ifade etti. Oktay, "Bu yıl iki kampüsümüzde 50'ye yakın atölye ve deney alanı kurduk. Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri uygulamalı çalışmalara dönüştürerek bilimin yaşamla iç içe geçtiğini deneyimledi." diye belirtti.

Oktay ayrıca, diğer okullardan gelen öğrencilerin de kendi stantlarını açarak projelerini paylaşma imkanı bulduğuna dikkat çekti ve "Amacımız, bilgiye ulaşan, öğrendiklerini paylaşan ve yaşantısına entegre eden bireyler yetiştirmektir," dedi. Gelecek yıl için Bilim Şenliği'ni daha da geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Teknofest'e Hazırlıklar Başladı

Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü’nde Fen Lisesi öğrencisi Azra Sena Koç, şenliğin eğlenceli ve interaktif etkinliklerle dolu olduğunu ve bilime olan ilginin artması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Koç, teknoloji projeleri arasında yer alan insansız hava aracı ile ilgili olarak, "Teknoloji takımımız ile yaptığımız insansız hava aracı projemizle kargoları evlere dronla dağıtma teknolojisini hayata geçirme anlamında bir adım attık. Bu projemizle Teknofest'e katılım sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfınca (YETEV) bu yıl 8'incisi düzenlenen Bilim Şenliği, bilime meraklı...

Yeni Türkiye Eğitim Vakfınca (YETEV) bu yıl 8'incisi düzenlenen Bilim Şenliği, bilime meraklı öğrencileri bir araya getirdi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfınca (YETEV) bu yıl 8'incisi düzenlenen Bilim Şenliği, bilime meraklı...

Yeni Türkiye Eğitim Vakfınca (YETEV) bu yıl 8'incisi düzenlenen Bilim Şenliği, bilime meraklı öğrencileri bir araya getirdi.

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