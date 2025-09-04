81 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve yakalanan şüphelilerin 8'inin yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, polis ekipleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkan bölüm şu ifadelerle yer aldı:

"Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde, 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz."