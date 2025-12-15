DOLAR
Afyonkarahisar'da Hurdaya Dönen Otomobil: 22 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Bolvadin girişinde kontrolden çıkan otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü ağır yaralandı; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:57
Bolvadin girişinde meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi girişinde meydana gelen kazada, 03 AFZ 382 plakalı otomobilin sürücüsü B.E., henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, önünde seyreden 42 DMP 82 plakalı tırın sürücüsü E.G.'nin aracının arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü.

Kazada 22 yaşındaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

