Afyonkarahisar'da hurdaya dönen otomobil: 22 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
Bolvadin girişinde meydana geldi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi girişinde meydana gelen kazada, 03 AFZ 382 plakalı otomobilin sürücüsü B.E., henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil, önünde seyreden 42 DMP 82 plakalı tırın sürücüsü E.G.'nin aracının arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü.
Kazada 22 yaşındaki otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
