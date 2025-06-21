81 Yaşındaki Şevki Kılıç YKS'ye 8. Kez Girdi

81 Yaşında Üniversite Hayali

Edirne'de yaşayan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na 8. kez katıldı. "Filosof hurdacı" olarak bilinen Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek amacıyla sınava girdi.

İki Üniversite Mezunu ve Hurdacı

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Kılıç, Trakya ve Anadolu Üniversitesi Tarih bölümlerinden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl Arkeoloji bölümünü kazanmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı devam edememişti. Bu yıl da okuma azmini devam ettiren Kılıç, bastonuna destek olarak Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde sınavda ter döktü.

Sınavı Örnek Olmak İçin Geçiriyor

Sınav öncesinde gençlerle sohbet eden Kılıç, en yaşlı aday olmanın da kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. "Bundan sonra tercih yapmayacağım. Sağlığım el verdiği sürece sınavlara girmeye devam etmek istiyorum. Gençlerle tanışmak ve okumak için buradayım," dedi.

Gençlerin İlham Kaynağı

YKS'ye giren gençlerden Kerem Abbasoğlu, Kılıç'ın kendilerine örnek olduğunu ifade ederek, "Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Ne olursa olsun hedefimin peşinden koşacağım," dedi. Azat Birgül ise, heyecanlarının Şevki Kılıç'ı gördükten sonra yatıştığını ve onun sayesinde okumanın yaşının olmadığını anladıklarını belirtti.

Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.

Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.