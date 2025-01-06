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82. Altın Küre Ödülleri'nde The Brutalist ve Emilia Perez Parladı

82. Altın Küre Ödülleri'nde The Brutalist ve Emilia Perez filmleri öne çıktı; birçok ödül kazandılar.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:56
82. Altın Küre Ödülleri'nde The Brutalist ve Emilia Perez Parladı

Altın Küre Ödülleri'nde Büyük Ödül Sırasıyla Açıklandı

ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları duyuruldu. Komedyen Nikki Glaser'in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Drama Dalında En İyi Film ödülünü kazanan The Brutalist filmi geceye damgasını vurdu.

Emilia Perez Filmi Geceyi Salladı

Bu yıl dikkat çeken yapımlardan biri olan Emilia Perez filmi, 10 adaylıkla geceye en fazla adaylıkla katılan yapım olarak öne çıktı ve toplamda dört ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kazananlar Listesi Açıklandı

Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü The Brutalist filmindeki performansıyla Adrien Brody'ye verildi. Ayrıca, 2024'ün en çok konuşulan filmlerinden biri olan The Substance ile Demi Moore, Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Ödüllerin Tam Listesi

Sinema Kategorisi:

  • Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist
  • En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Perez
  • En İyi Yabancı Film: Emilia Perez
  • En İyi Animasyon: Flow
  • En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)
  • En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Perez)
  • En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man)
  • Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here)
  • Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

Televizyon Kategorisi:

  • En İyi Televizyon Draması: Shōgun
  • En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Baby Reindeer
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Hacks
  • Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Sawai (Shogun)
  • Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hiroyuki Sanada (Shogun)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)
  • Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

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