82. Altın Küre Ödülleri'nde The Brutalist ve Emilia Perez Parladı

Altın Küre Ödülleri'nde Büyük Ödül Sırasıyla Açıklandı

ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen 82. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları duyuruldu. Komedyen Nikki Glaser'in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Drama Dalında En İyi Film ödülünü kazanan The Brutalist filmi geceye damgasını vurdu.

Emilia Perez Filmi Geceyi Salladı

Bu yıl dikkat çeken yapımlardan biri olan Emilia Perez filmi, 10 adaylıkla geceye en fazla adaylıkla katılan yapım olarak öne çıktı ve toplamda dört ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kazananlar Listesi Açıklandı

Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü The Brutalist filmindeki performansıyla Adrien Brody'ye verildi. Ayrıca, 2024'ün en çok konuşulan filmlerinden biri olan The Substance ile Demi Moore, Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Ödüllerin Tam Listesi

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Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist

En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

(The Brutalist) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Perez

En İyi Yabancı Film: Emilia Perez

En İyi Animasyon: Flow

En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

(Conclave) En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Perez)

(Emilia Perez) En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance)

(The Substance) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man)

(A Different Man) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here)

(I'm Still Here) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

(The Brutalist) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

(Emilia Perez) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

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